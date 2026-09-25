Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /એશિયન ગેમ્સ 2026: બીજો ગોલ્ડ મેડલ આવ્યો ઝોળીમાં, શુટિંગમાં કમલજીત અને સુરુચિનું સટીક નિશાન, જાણો ભારતની મેડલ ટેલી

એશિયન ગેમ્સ 2026: બીજો ગોલ્ડ મેડલ આવ્યો ઝોળીમાં, શુટિંગમાં કમલજીત અને સુરુચિનું સટીક નિશાન, જાણો ભારતની મેડલ ટેલી

ભારતે એશિયન ગેમ્સ 2026માં બીજો ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. જાપાનના નાગોયામાં શુક્રવારે સુરુચિ અને કમલજીતની જોડીએ 10 મીટર પિસ્ટલ શુટિંગના મિક્સ્ડ ઈવેન્ટમાં 484.6ના સ્કોર સાથે પહેલું સ્થાન મેળવ્યું. શુટિંગમાં આ એશિયન ગેમ્સનો પહેલો ગોલ્ડ મેડલ છે. ભારતને ફાળે અત્યાર સુધીમાં કેટલા મેડલ આવ્યા તે ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 25, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 10:50 AM IST
એશિયન ગેમ્સ 2026: બીજો ગોલ્ડ મેડલ આવ્યો ઝોળીમાં, શુટિંગમાં કમલજીત અને સુરુચિનું સટીક નિશાન, જાણો ભારતની મેડલ ટેલી

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીને લઈને રાજકીય ગરમાવો: કોંગ્રેસે 19 ઉમેદવારોની જાહેર કરી પ્રથમ..
2
3
4
5