/ભારતનો કબડ્ડીમાં બીજો મેડલ, પુરુષ ટીમે પણ એશિયન ગેમ્સ 2026માં જીત્યો ગોલ્ડ

Asian Games 2026 Kabaddi : શનિવારે એશિયન ગેમ્સની કબડ્ડી સ્પર્ધાની ફાઇનલમાં ઈરાનને હરાવીને ભારતીય પુરુષ ટીમે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. ભારતે ફાઈનલમાં ઈરાનને 40-34થી હરાવ્યું. એશિયન ગેમ્સના ઇતિહાસમાં ભારતીય કબડ્ડી ટીમનો આ નવમો ગોલ્ડ મેડલ છે. અત્યાર સુધી યોજાયેલી દરેક સિઝનમાં ભારતે મેડલ જીત્યો છે. અગાઉ એશિયન ગેમ્સની કબડ્ડી સ્પર્ધામાં પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખતા ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ભારતીય મહિલા ટીમે પણ શનિવારે ફાઇનલમાં ઈરાનને 37-34થી હરાવીને ચોથી વખત ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો.
ભારતે નવ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે
પુરુષોની કબડ્ડી 1990થી એશિયન ગેમ્સનો ભાગ રહી છે અને ભારતે અત્યાર સુધીમાં નવ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે. ભારત સિવાય આ સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર એકમાત્ર અન્ય દેશ ઈરાન છે, જે 2018માં ચેમ્પિયન બન્યું હતું. તે સમયે ભારતીય ટીમે બ્રોન્ઝ મેડલથી સંતોષ માનવો પડ્યો હતો.
GOLD🥇 NO. 4️⃣ FOR INDIA!🥳
The defending champions do it again. #TeamIndia beat Iran 40-34 in a nail-biting final to retain the Men’s Kabaddi Gold and defend their title at Aichi-Nagoya 2026.#AsianGames2026 #Cheer4Bharat pic.twitter.com/3oJdh7bSt7
— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 26, 2026
ભારતીય પુરુષ ટીમ વર્તમાન ચેમ્પિયન પણ છે. સેમીફાઇનલમાં થાઈલેન્ડને 66-28થી હરાવીને તેણે નવમો ગોલ્ડ મેડલ જીતવાની પોતાની આશાઓને મજબૂત બનાવી હતી. આ પહેલા ભારતીય ટીમે દક્ષિણ કોરિયા, જાપાન, બાંગ્લાદેશ, ચાઈનીઝ તાઈપેઈ અને થાઈલેન્ડને હરાવ્યા હતા. ભારતે ગ્રુપ સ્ટેજમાં પોતાની તમામ મેચો જીતી હતી.
2010ની ગુઆંગઝૂ ગેમ્સમાં મહિલા કબડ્ડીની શરૂઆત થઈ ત્યારથી, ભારતીય મહિલા કબડ્ડી ટીમે દરેક એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે, સિવાય કે જકાર્તામાં યોજાયેલી 2018ની ગેમ્સમાં જ્યાં તેઓ ફાઇનલમાં ઈરાન સામે હારી ગયા હતા.