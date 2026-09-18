/Asian Games : જાપાનને માત્ર 30 બોલમાં હરાવી ભારતની સેમીફાઈનલમાં એન્ટ્રી, જાણો હવે કોના સામે ટકરાશે ટીમ ઈન્ડિયા

Asian Games 2026 : ભારતે એશિયન ગેમ્સની સેમીફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું, પરંતુ આ જીત પાછળની વાસ્તવિક કહાની સ્કોરબોર્ડ પર દેખાતા આંકડાઓ કરતાં ક્યાંય વધુ પ્રભાવશાળી છે. શુક્રવારે કોરોગી સ્પોર્ટ્સ પાર્ક, નિશિન ખાતે ભારતીય સ્પિનરોએ એવી શાનદાર બોલિંગ કરી કે, જાપાનની આખી ટીમ માત્ર 57 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ અને ભારતે 58 રનનો ટાર્ગેટ માત્ર 5 ઓવરમાં હાંસલ કરીને 8 વિકેટે જીત મેળવી. હવે ભારત 20 સપ્ટેમ્બરે સેમીફાઇનલમાં બાંગ્લાદેશ સામે ટકરાશે.
ભારતે ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને શરૂઆતથી જ જાપાન પર પોતાની પકડ મજબૂત બનાવી લીધી. જાપાની બેટ્સમેનો પાસે ભારતીય બોલિંગ આક્રમણનો કોઈ જવાબ નહોતો. છ ઓવરના પાવરપ્લે દરમિયાન જ પરિણામનો અંદાજ આવી ગયો હતો. જાપાન માત્ર 24 રન બનાવી શક્યું અને માત્ર બે બાઉન્ડ્રી ફટકારી શક્યું.
સ્પિનનો જબરદસ્ત દબદબો
ભારતના અનુભવી સ્પિન આક્રમણ સામે જાપાનની બેટિંગ લાઇનઅપ સંપૂર્ણપણે દબાણમાં જોવા મળી હતી. લેફ્ટ-આર્મ સ્પિનર શ્રી ચારણીએ સૌથી મોટો ફટકો આપ્યો. સાતમી ઓવરમાં તેણીએ ઓપનર હરુના ઇવાસાકી અને કેપ્ટન માઈ યાનાગીડાને આઉટ કરીને જાપાનની આશાઓને મોટો ઝટકો આપ્યો. ચારણીએ માત્ર 10 રન આપીને 4 વિકેટ ઝડપી. T20 ક્રિકેટમાં આ તેનું અત્યાર સુધીનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન હતું.
શેફાલીએ પણ સ્પિન બોલિંગમાં કમાલ કર્યો
બેટિંગ છોડો આ મેચમાં શેફાલી વર્માએ બોલિંગમાં પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. ઓફ-સ્પિન બોલિંગ કરતા તેણે 13 રન આપીને બે વિકેટ ઝડપી હતી. તેણે અયાકા કાટો-સ્ટેફોર્ડ અને શિમાકો કાટોની વિકેટ લીધી હતી. જાપાનની ઇનિંગ્સમાં માત્ર ત્રણ ચોગ્ગા અને એક પણ છગ્ગો આવ્યો નહીં.
ભારતે 57 રનનો ટાર્ગેટ સરળતાથી હાંસલ કર્યો
ભારતની ઇનિંગ્સની શરૂઆત થોડી ડગમગતી રહી હતી. ગુનાલન કમલિની ખાતું ખોલાવ્યા વિના જ આઉટ થઈ ગઈ હતી અને ત્યારબાદ ભારતી ફુલમાલી પણ 6 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફરી હતી. તેમ છતાં ટાર્ગેટ એટલો નાનો હતો કે આ આંચકાઓની ભારતની જીતની શક્યતાઓ પર ખાસ અસર પડી નહીં.
ત્યારબાદ શેફાલીની વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સ જોવા મળી
ત્યારબાદ શેફાલી વર્માએ માત્ર પાંચ ઓવરમાં જ મેચ પૂરી કરી દીધી. તેણે માત્ર 15 બોલમાં અણનમ 40 રન ફટકાર્યા. તેની ઇનિંગ્સમાં છ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. શેફાલીએ એકલા હાથે એટલી ઝડપથી રન બનાવ્યા કે જે જાપાનની સમગ્ર ટીમના કુલ સ્કોરની લગભગ બરાબરી કરી લીધી. રિચા ઘોષે પણ માત્ર 6 બોલમાં અણનમ 12 રન બનાવ્યા અને ભારતને પાંચ ઓવરમાં જ જીત અપાવી. જાપાની બેટ્સમેનો 20 ઓવરમાં માત્ર 57 રન જ બનાવી શક્યા, ત્યાં ભારત માત્ર 30 બોલમાં જ સ્કોર હાંસલ કરીને સેમીફાઇનલમાં પહોંચી ગયું છે.