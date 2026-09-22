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Asian Games 2026: ભારતીય મહિલા ટીમે જીત્યો ગોલ્ડ મેડલ, ફાઈનલમાં શ્રીલંકાને 147 રને હરાવ્યું

હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાનીમાં ભારતીય ટીમે ધમાકેદાર પ્રદર્શન કરતા એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ કબજે કર્યો છે. ભારતે શ્રીલંકાને હરાવી સતત બીજીવાર એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 22, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 01:31 PM IST
Asian Games 2026: ભારતીય મહિલા ટીમે જીત્યો ગોલ્ડ મેડલ, ફાઈનલમાં શ્રીલંકાને 147 રને હરાવ્યું

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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