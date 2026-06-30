/એશિયન ગેમ્સ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત, હરમનપ્રીત જ કેપ્ટન, આ ખેલાડી બની બલિનો બકરો!

Asian Games 2026 : BCCIએ એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી. હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વમાં 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. પસંદગી સમિતિએ T20 વર્લ્ડ કપમાં રમી રહેલા ખેલાડીઓ પર મોટાભાગે વિશ્વાસ મૂક્યો છે. ટીમમાં એક ફેરફાર થયો છે. યાસ્તિકા ભાટિયાના સ્થાને ડાબોડી બેટ્સમેન અને વિકેટકીપર જી. કમલિનીને સામેલ કરવામાં આવી છે.
ગોલ્ડ મેડલ બચાવવાની જવાબદારી
ટીમ ઈન્ડિયા એશિયન ગેમ્સ 2026માં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન તરીકે પ્રવેશ કરશે. આ ટુર્નામેન્ટ 19 સપ્ટેમ્બરથી 4 ઓક્ટોબર દરમિયાન જાપાનના આઈચી-નાગોયામાં યોજાવાની છે. ભારતે અગાઉ ચીનના હાંગઝોઉમાં આયોજિત એશિયન ગેમ્સમાં મહિલા ક્રિકેટ ઇવેન્ટમાં ઐતિહાસિક ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો.
ટીમની વાત કરીએ તો બેટિંગની જવાબદારી વાઈસ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાના, શેફાલી વર્મા અને જેમિમાહ રોડ્રિગ્સના ખભા પર રહેશે. સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્મા મિડલ ઓર્ડરમાં બેટિંગને મજબૂત બનાવશે. રિચા ઘોષ વિકેટકીપિંગની જવાબદારી સંભાળશે, કમલિની ટીમમાં બેકઅપ વિકેટકીપર તરીકે રહેશે.
શ્રેયંકા પાટિલની વાપસી
પેસ વિભાગમાં જવાબદારી સ્વિંગ માસ્ટર રેણુકા સિંહ ઠાકુર અને અનુભવી અરુંધતી રેડ્ડી પર રહેશે. દરમિયાન રાધા યાદવ અને શ્રેયંકા પાટિલ તેમની સ્પિનથી વિરોધી બેટ્સમેનોને ચોંકાવશે. BCCIએ જણાવ્યું છે કે શ્રેયંકાની તાજેતરની ઈજા બાદ તેનો અંતિમ ટીમમાં સમાવેશ ફિટનેસ ક્લિયરન્સને આધીન રહેશે. ઓલરાઉન્ડર પગની ઘૂંટીની ઈજાને કારણે T20 વર્લ્ડ કપ ચૂકી ગઈ હતી.
🚨 News 🚨
India Women's squad announced for the 2026 #AsianGames in September.
More Details ▶️ https://t.co/JagEsizajH#TeamIndia pic.twitter.com/jJGddVSr17
— BCCI Women (@BCCIWomen) June 30, 2026
મેચો ક્યારે અને ક્યાં રમાશે
જાપાનના આઈચી-નાગોયામાં એશિયન ગેમ્સમાં મહિલા ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ 17 સપ્ટેમ્બરથી 22 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધી ચાલશે. આ ટૂંકી છતાં હાઇ-વોલ્ટેજ ટુર્નામેન્ટની બધી મેચ નાગોયાના સુંદર કોરોજી સ્પોર્ટ્સ પાર્ક ખાતે રમાશે.
એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે ભારતીય ટીમ
હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના (વાઈસ-કેપ્ટન), શેફાલી વર્મા, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), જી. કમલિની (વિકેટકીપર), ભારતી ફુલમાલી, શ્રી ચરણી, રેણુકા ઠાકુર, ક્રાંતિ ગૌડ, અરુંધતી રેડ્ડી, શ્રેયંકા પાટિલ (ફિટનેસને આધીન), રાધા યાદવ, નંદની શર્મા.