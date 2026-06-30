Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /એશિયન ગેમ્સ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત, હરમનપ્રીત જ કેપ્ટન, આ ખેલાડી બની બલિનો બકરો!

એશિયન ગેમ્સ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત, હરમનપ્રીત જ કેપ્ટન, આ ખેલાડી બની બલિનો બકરો!

Asian Games 2026 : એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. હરમનપ્રીત કૌરને કેપ્ટન બનાવવામાં આવી છે અને સ્મૃતિ મંધાનાને વાઈસ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી છે. ભારતીય ટીમ સપ્ટેમ્બરમાં જાપાનમાં યોજાનારી ગેમ્સમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન તરીકે પ્રવેશ કરશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 30, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:41 PM IST
એશિયન ગેમ્સ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત, હરમનપ્રીત જ કેપ્ટન, આ ખેલાડી બની બલિનો બકરો!
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
માસૂમ બાળકને ફક્ત જંક ફૂડ ખવડાયે રાખ્યું, 7 વર્ષની ઉંમરે 115 કિલોનો કરી દીધો, દર્દના
child abuse54 min ago
2
Weak Legs56 min ago
3
gujarat1 hr ago
4
fifa world cup 20261 hr ago
5
Gold rate today1 hr ago