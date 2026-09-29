/એથ્લેટિક્સમાં ભારતનો પહેલો ગોલ્ડ, 4x400 મીટર રિલેમાં ભારતની દીકરીઓનો કમાલ

Asian Games 2026 : ભારતે એશિયન ગેમ્સ 2026માં તેનો પ્રથમ એથ્લેટિક્સ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. મંગળવારે કિરણ પહાલ, પૂવમ્મા મચેત્તિરા, પ્રાચી ચૌધરી અને વિથ્યા રામરાજની ચોકડીએ મહિલાઓની 4x400 મીટર રિલેમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને પ્રથમ સ્થાન હાંસલ કર્યું હતું. ભારતીય ટીમે 3:29.69 મિનિટના ટાઈમ સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. બહેરીને સિલ્વર મેડલ જીત્યો, જ્યારે ચીને બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો.
ટ્રેક એન્ડ ફિલ્ડમાં ભારતનો આ પ્રથમ ગોલ્ડ
વર્તમાન એશિયન ગેમ્સમાં ટ્રેક એન્ડ ફિલ્ડમાં ભારતનો આ પ્રથમ ગોલ્ડ મેડલ છે. રિલે ફાઇનલમાં ભારતીય એથ્લેટ્સ શરૂઆતથી અંત સુધી અત્યંત ઝડપી ગતિએ દોડ્યા અને ત્રિરંગાને પોડિયમ પર ટોચના સ્થાને પહોંચાડ્યો.
આ અગાઉ, ભારતે પુરુષોની 4x400 મીટર રિલેમાં 3:01.61ના સીઝનના શ્રેષ્ઠ સમય સાથે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો. આ ટીમમાં ધરમવીર ચૌધરી, મનુ થિક્કિનિલ, જય કુમાર અને વિશાલ થેન્નારાસુનો સમાવેશ થતો હતો.
વધુમાં, ભારતે 4x100 મીટર મિક્સ્ડ રિલેમાં બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો. ગુરિંદરવીર સિંહ, અનિમેષ કુજુર્, સ્નેહા સત્યનારાયણ અને હરિતા ભદ્રાની ટીમે 41.06 સેકન્ડના સીઝનના શ્રેષ્ઠ સમય સાથે ત્રીજું સ્થાન મેળવ્યું. ભારતની પૂજા સિંહે 1.84 મીટરની ઊંચાઈ પાર કરીને મહિલાઓની હાઈ જમ્પ સ્પર્ધામાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. જોકે આ પ્રદર્શન તેના વ્યક્તિગત શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતાં ઘણું નીચું હતું, તેમ છતાં એશિયન ગેમ્સમાં મેડલ જીતવા માટે તે પૂરતું હતું.
ભારતની મેડલની કુલ સંખ્યા 53 પર પહોંચી
દરમિયાન, ગુલવીર સિંહે પુરુષોની 5,000 મીટર દોડમાં 13:32.75 મિનિટના સમય સાથે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. આ સાથે ગુલવીરે પોડિયમ ફિનિશની હેટ્રિક પૂરી કરી અને ચાલી રહેલી એશિયન ગેમ્સમાં પોતાનો ત્રીજો મેડલ હાંસલ કર્યો.
મંગળવાર, 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ, ભારતે શૂટિંગ અને એથ્લેટિક્સમાં ગોલ્ડ મેડલ સહિત કુલ 8 મેડલ જીત્યા, જેનાથી દેશના મેડલની કુલ સંખ્યા 53 પર પહોંચી ગઈ છે.