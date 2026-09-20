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Asian Games 2026: એશિયન ગેમ્સમાં ભારતની દીકરીઓ ચમકી, શૂટિંગમાં ભારતે જીત્યું સિલ્વર મેડલ

Asian Games 2026: એશિયન ગેમ્સ 2026 માં ભારતની દીકરીઓએ 10 મીટર એર રાઈફલ ટીમ ઈવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યું છે. ઈલાવેનિલ, સોનમ અને વિદર્સાએ ભારત માટે સિલ્વર મેડલ જીત્યું છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 20, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 11:18 AM IST
Asian Games 2026: એશિયન ગેમ્સમાં ભારતની દીકરીઓ ચમકી, શૂટિંગમાં ભારતે જીત્યું સિલ્વર મેડલ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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