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Asian Games 2026: ભારત અને પાકિસ્તાન આ દિવસે રમશે સેમીફાઈનલ, જાણી લો મુકાબલાનો કાર્યક્રમ

Cricket Semi Final Schedule Asian Games 2026: મેન્સ ક્રિકેટમાં એશિયન ગેમ્સ સેમીફાઈનલની ચારેય ટીમ નક્કી થઈ ગઈ છે. જાણો ભારત અને પાકિસ્તાન ક્યારે પોત-પોતાની સેમીફાઈનલ મેચ રમશે?

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 29, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 02:29 PM IST
Asian Games 2026: ભારત અને પાકિસ્તાન આ દિવસે રમશે સેમીફાઈનલ, જાણી લો મુકાબલાનો કાર્યક્રમ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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ભારત અને પાકિસ્તાન આ દિવસે રમશે સેમીફાઈનલ, જાણી લો મુકાબલાનો કાર્યક્રમ
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