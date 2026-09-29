/Asian Games 2026: ભારત અને પાકિસ્તાન આ દિવસે રમશે સેમીફાઈનલ, જાણી લો મુકાબલાનો કાર્યક્રમ

2026 એશિયન ગેમ્સમાં ક્રિકેટની સ્પર્ધા અત્યાર સુધી માત્ર રેન્કિંગના આધારે આગળ વધી છે. ભારત, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશે હજુ સુધી કોઈ મેચ રમી નથી, પરંતુ ચારેય ટીમ સેમીફાઈનલમાં પહોંચી ગઈ છે. હોંગકોંગ, અફઘાનિસ્તાન, મલેશિયા અને નેપાળ ગ્રુપ સ્ટેજના પડકારને પાર કરી ક્વાર્ટરફાઈનલમાં પહોંચ્યા હતા, પરંતુ તેને સેમીફાઈનલમાં પહોંચવાની તક મળી નહીં.
હવે તે ચાર ટીમ સેમીફાઈનલમાં પહોંચી છે, જેને ટૂર્નામેન્ટ શરૂ થતાં પહેલા સીડિંગ સિસ્ટમ હેઠળ સીધી ક્વાર્ટરફાઈનલની ટિકિટ મળી હતી. અહીં જાણો ભારત અને પાકિસ્તાન સહિત બાકી ટીમ ક્યારે અને ક્યા પોત-પોતાની સેમીફાઈનલ મેચ રમશે.
સેમીફાઈનલનો કાર્યક્રમ
2026 એશિયન ગેમ્સમાં બંને સેમીફાઈનલ મેચ 1 ઓક્ટોબરે રમાશે. પ્રથમ સેમીફાઈનલ મેચ પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે રમાશે. તો બીજી સેમીફાઈનલમાં ભારત અને શ્રીલંકાની ટક્કર થશે.
પ્રથમ સેમીફાઈનલઃ પાકિસ્તાન vs બાંગ્લાદેશ- 1 ઓક્ટોબર
બીજી સેમીફાઈનલઃ ભારત vs શ્રીલંકા- 1 ઓક્ટોબર
પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે પ્રથમ સેમીફાઈનલ મેચ 1 ઓક્ટોબરે ભારતીય સમયાનુસાર સવારે 5.30 કલાકે શરૂ થશે. તો તે દિવસે ભારત અને શ્રીલંકા બીજી સેમીફાઈનલમાં ભારતીય સમયાનુસાર સવારે 10 કલાકે ટકરાશે.
એશિયન ગેમ્સમાં ક્રિકેટ ટૂર્નામેન્ટ ચર્ચાનો વિષય બનેલી છે. ગ્રુપ સ્ટેજથી લઈને અત્યાર સુધી ઘણી મેચ વરસાદને કારણે રદ્દ થઈ છે. જ્યારે ચારેય ક્વાર્ટરફાઈનલ પણ વરસાદને કારણે રદ્દ થઈ તો નિયમો પર સવાલ ઉઠાવવાનું શરૂ થયું. ક્વાર્ટર ફાઈનલ રદ્દ થયા બાદ ઊંચા રેન્કિંગના આધાર પર ભારત, શ્રીલંકા, પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ સેમીફાઈનલમાં પહોંચ્યા. મહત્વનું છે કે 2022 એશિયન ગેમ્સની ફાઈનલમાં ભારતીય ટીમને ઊંચા રેન્કિંગના આધાર પર જ ગોલ્ડ મેડલ મળ્યો હતો.
આ વખતે નિયમમાં ફેરફાર
2022ના ફાઈનલમાં ભારતીય મેન્સ ક્રિકેટ ટીમનો સામનો અફઘાનિસ્તાન સામે થયો હતો, જોકે વરસાદને કારણે આ મેચ પૂરી થઈ શકી નહી, તેથી ઊંચા રેન્કિંગના આધાર પર ભારતને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ આ વખતે નિયમ બદલી દેવામાં આવ્યો છે. આ વખતે ફાઈનલ વરસાદને કારણે રદ્દ થાય છે તો બંને ટીમોને ગોલ્ડ મેડલ મળશે.