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મહિલા કબડ્ડી ટીમે એશિયાડમાં જીત્યો ગોલ્ડ, ઈરાનને હરાવ્યું, 44 વર્ષ બાદ પુરુષ મેરાથોનમાં મળ્યો મેડલ

હાલ જાપાનના નાગોયામાં એશિયન ગેમ્સ 2026 ચાલુ છે. જેનો આજે સાતમો દિવસ છે. આજે  ભારતીય ખેલાડીઓ એથલેટિક્સ, શુટિંગ, કબ્બડી, ફેન્સિંગ, બોક્સિંગ, સ્ક્વોશ, તીરંદાજી, સેલિંગ, સર્ફિંગ, બેડમિન્ટન જેવા ખેલોમાં પોતાનો દમ દેખાડી રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે કબડ્ડીમાં મહિલા ટીમે ગોલ્ડ જીત્યો છે. મહિલા ટીમે સતત 5મો એશિયન ગેમ્સ મેડલ જીત્યો છે. આજે બપોરે અઢી વાગે પુરુષ ટીમની પણ ફાઈનલ રમાશે જે ઈરાન સામે હશે. જાપાનના નાગોયામાં આજે ભારતને આ ચોથો મેડલ મળ્યો છે. જેમાં 2 સિલ્વર અને એક બ્રોન્ઝ મેડલ પણ સામેલ છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 26, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 11:11 AM IST
મહિલા કબડ્ડી ટીમે એશિયાડમાં જીત્યો ગોલ્ડ, ઈરાનને હરાવ્યું, 44 વર્ષ બાદ પુરુષ મેરાથોનમાં મળ્યો મેડલ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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