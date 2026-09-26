/મહિલા કબડ્ડી ટીમે એશિયાડમાં જીત્યો ગોલ્ડ, ઈરાનને હરાવ્યું, 44 વર્ષ બાદ પુરુષ મેરાથોનમાં મળ્યો મેડલ

નાગોયા એશિયન ગેમ્સ 2026નો આજે સાતમો દિવસ છે. એથલેટિક્સ, કબડ્ડી અને શુટિંગમાં આજે મેડલનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે. છઠ્ઠા દિવસે ભારતે એક ગોલ્ડ, બે સિલ્વર અને 3 બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા હતા. શુટિંગમાં સુરુચિ સિંહ અને કમલજીતની જોડીએ ભારતનો ગોલ્ડ અપાવ્યો હતો. હવે આજે સાતમા દિવસે ફરીથી ગોલ્ડ આવ્યો છે.
મહિલા કબડ્ડીમાં મળ્યો ગોલ્ડ
મહિલા કબડ્ડીમાં ભારતે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. ભારતની દીકરીઓએ 37-34થી આ મુકાબલો જીત્યો. ભારતનો એશિયન ગેમ્સમાં મહિલા કબડ્ડીમાં ચોથો મેડલ છે. ગત ચેમ્પિયન ભારતે ઈરાનને કાંટાની ટક્કરમાં ફાઈલનમાં હરાવ્યું.
GOLD MEDAL 🥇✔️
The women’s Kabaddi team seals the gold medal win with a fabulous performance against Iran!! 3rd Gold Medal secured 🙌🏽
Let’s #Cheer4Bharat #WeAreTeamIndia | #JeetHamariHai pic.twitter.com/G86mSrs6Kd
— Team India (@WeAreTeamIndia) September 26, 2026
બીજા શેમાં મળ્યા મેડલ
આ ઉપરાંત ભારતે મહિલાઓની 50 મીટર રાઈફલ 3પી ઈવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો. વિદર્સાના વિનોદ, આશી ચોક્સે અને તિલોત્તમા સેનની તિકડીએ 1763 પોઈન્ટનો સ્કોર કર્યો. ચીને 1773 પોઈન્ટ સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.
ભારતના સાવન બરવાલે શનિવારે પુરુષોના મેરેથોન ફાઈનલમાં પર્સનલ બેસ્ટ ટાઈમિંગ સાથે ઐતિહાસિક સિલ્વર મેડલ જીત્યો. જેનાથી દેશ 44 વર્ષમાં પહેલીવાર આ ઈવેન્ટમાં પોડિયમ પર જોવા મળ્યો. ભારતે છેલ્લા 1982ના દિલ્હી એશિયન ગેમ્સમાં આ ઈવેન્ટમાં મેડલ જીત્યો હતો.
🥈 SILVER! SAWAN BARWAL MAKES HISTORY! 🇮🇳🔥
Men's marathon #AsianGames2026
⏱️ 2:11:37, a PERSONAL BEST and a NEW NATIONAL RECORD ✅
India's first Asian Games marathon medal in 44 years 🏅
He led from 10 km to 35 km and held on for silver behind Japan's Yamashita over the last… pic.twitter.com/ZdqmV6blPf
— Athletics Federation of India (@afiindia) September 26, 2026
સ્ક્વોશમાં ભારતની જોશન ચિનપ્પા અને વેલવન સેન્થિલ કુમારની જોડીએ બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. મિક્સ્ડ ડબલ્સની ઈવેન્ટની સેમીફાઈનલમાં જોશના ચેનપ્પા/વેલવન સેન્થિલકુમાર હોંગકોગ સામે હાર્યા હતા.
મેડલ ટેલીમાં 12માં નંબરે
ભારતની ઝોળીમાં અત્યાર સુધીમાં 27 મેડલ આવ્યા છે. જેમાં 3 ગોલ્ડ મેડલ, 11 સિલ્વર મેડલ અને 13 બ્રોન્ઝ મેડલ સામેલ છે. 169 મેડલ સાથે ચીન પહેલા નંબરે છે. જેને 105 ગોલ્ડ, 39 સિલ્વર અને 25 બ્રોન્ઝ મેડલ મળ્યા છે. જ્યારે જાપાન 120 મેડલ સાથે બીજા નંબરે જેમાં 30 ગોલ્ડ, 44 સિલ્વર અને 46 બ્રોન્ઝ મેડલ સામેલ છે. સાઉથ કોરિયા 13 ગોલ્ડ સાથે ત્રીજા નંબરે છે અને કુલ 69 મેડલ મેળવ્યા છે જેમાં 20 સિલ્વર અને 36 બ્રોન્ઝ મેડલ પણ સામેલ છે.