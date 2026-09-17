/બદલાઈ ગયો સમય... સાંજે નહીં, સવારે રમાશે મેચ, જાણો એશિયન ગેમ્સમાં ભારતની મેચો કેટલા વાગ્યે થશે શરૂ

Asian Games 2026 : ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ એશિયન ગેમ્સમાં ભાગ લેવા માટે તૈયાર છે. બે ટીમોએ પહેલેથી જ સેમી-ફાઈનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે અને હવે ટીમ ઈન્ડિયાનો વારો છે. ભારતીય ટીમ હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વમાં આ ટુર્નામેન્ટમાં ઉતરશે. ભારતની મેચ શુક્રવાર, 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાવાની છે. આ લેખમાં અમે તમને આ મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે, તેના વિશે જણાવીશું.
પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશે સેમીફાઈનલમાં મેળવ્યું સ્થાન
ભારતીય મહિલા ટીમ એશિયન ગેમ્સમાં પોતાની સફર શરૂ કરવા જઈ રહી છે. અત્યાર સુધીમાં બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાનની ટીમો સેમીફાઈનલમાં પહોંચી ગઈ છે. બાંગ્લાદેશ અને ચીન વચ્ચેની મેચમાં વરસાદે ખલેલ પહોંચાડી હતી, તેથી બાંગ્લાદેશ તેના શ્રેષ્ઠ રેન્કિંગના આધારે આગલા રાઉન્ડમાં પહોંચ્યું હતું. પાકિસ્તાન અને થાઈલેન્ડ વચ્ચે પણ મેચ રમાઈ હતી. આમાં પણ વરસાદે વિક્ષેપ પાડ્યો હતો, જેના કારણે મેચ 11 ઓવરની કરવામાં આવી હતી. પાકિસ્તાને અંતિમ ઓવરમાં મેચ જીતી લીધી હતી અને ફાઈનલ ફોરમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું.
ભારત vs જાપાન મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે ?
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ શુક્રવારે જાપાન સામે ટકરાશે. આ મેચ સવારે 10:30 વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ) શરૂ થશે. મેચ પહેલાનું કવરેજ અડધો કલાક વહેલું, એટલે કે સવારે 10 વાગ્યે શરૂ થશે. તે જ દિવસે 18 સપ્ટેમ્બરે સવારે 5:30 વાગ્યે શ્રીલંકા અને મલેશિયા વચ્ચે પ્રથમ મેચ શરૂ થશે. તેથી જો તમે સાંજે T20 મેચ જોવાની આદત ધરાવતા હોવ, તો તમારે તમારા શેડ્યૂલમાં ફેરફાર કરવો પડશે, કારણ કે આ મેચ સવારે 10:30 વાગ્યે શરૂ થશે અને બપોરે લગભગ 1 વાગ્યે સમાપ્ત થશે.
જો ભારતીય મહિલા ટીમ જીતે તો 22 સપ્ટેમ્બરે સેમીફાઈનલ
ભારત, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને શ્રીલંકાને ક્વાર્ટર-ફાઈનલમાં સીધો પ્રવેશ મળ્યો છે, જેનો અર્થ છે કે માત્ર એક જીત આ ટીમોને સેમીફાઈનલમાં પહોંચાડી દેશે. જો ભારતીય ટીમ સેમીફાઈનલમાં પહોંચે છે, તો તે મેચ મંગળવાર, 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ રમાશે. ત્યાં જીતવાથી ભારત માટે મેડલ નિશ્ચિત થઈ જશે અને ત્યારબાદ ટીમ ફાઈનલ રમવા માટે આગળ વધશે.
ભારત-જાપાનની મેચનું જીવંત પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ (Sony Sports) અને સોનીલિવ (SonyLIV) એપ પર કરવામાં આવશે. તમે ભારતીય અને જાપાની મહિલા ટીમો વચ્ચેની આ એશિયન ગેમ્સની મેચ તમારા ટીવી પર સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક (Sony Sports Network) પર જોઈ શકો છો. વૈકલ્પિક રીતે, જો તમે સ્માર્ટ ટીવી કે મોબાઈલ પર મેચ જોવા માંગતા હો, તો સોનીલિવ (SonyLIV) એપ દ્વારા તેમ જોઈ શકો છો.