/એશિયન ગેમ્સ માટે ક્રિકેટ શેડ્યૂલ જાહેર, જાણો ક્યારે અને કોની સામે રમશે ભારતીય ટીમ

Asian Games Cricket Schedule : આ વખતે જાપાનમાં એશિયન ગેમ્સનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, જેમાં ભારત પણ ભાગ લઈ રહ્યું છે. એશિયન ગેમ્સમાં ક્રિકેટ પણ સામેલ છે, જેના કારણે એશિયન ગેમ્સ ફરી એકવાર રોમાંચ જોવા મળશે. ક્રિકેટ મેચોનું સત્તાવાર શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને બધી મેચો કોરોગી એથ્લેટિક પાર્કમાં રમાશે. ભારતીય પુરુષ અને મહિલા બંને ટીમો મેડલ જીતવાના મજબૂત નિર્ધાર સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. પુરુષ અને મહિલા બંનેના શેડ્યૂલ જાહેર થયા છે.
ભારતીય મહિલા ટીમ 18 સપ્ટેમ્બરે જાપાન સામે પ્રથમ મેચ રમશે
મહિલા ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ 17 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે. ભારતીય મહિલા ટીમ શ્રીલંકા, મલેશિયા, બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન, ચીન અને થાઇલેન્ડ જેવી ટીમો સામે સ્પર્ધા કરશે. ભારતનો પહેલો મુકાબલો 18 સપ્ટેમ્બરે જાપાન સામે છે.
ભારતીય પુરુષ ટીમ સીધી ક્વાર્ટર-ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરશે
પુરુષ ક્રિકેટમાં ભારત, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને શ્રીલંકાને ક્વાર્ટર-ફાઇનલમાં સીધો પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો છે. દરમિયાન ગ્રુપ A (અફઘાનિસ્તાન, જાપાન, નેપાળ) અને ગ્રુપ B (હોંગકોંગ, મલેશિયા, ઓમાન)માં રહેલી ટીમો પ્રારંભિક ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ રમશે. ભારતીય પુરુષ ટીમ 28 સપ્ટેમ્બરે ગ્રુપ Aના રનર-અપ સામે ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ રમશે.
એશિયન ગેમ્સ ક્રિકેટનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ
મહિલા કેટેગરી
પુરુષ કેટેગરી