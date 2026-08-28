/Asian Games: ન તો યોગ્ય ડ્રેસિંગ રૂમ, ન નજીક શૌચાલય; નારાજ BCCI નહીં મોકલે તેના સ્ટાર ક્રિકેટર્સ

જાપાનમાં રમાનારી એશિયન ગેમ્સ 2026મા ક્રિકેટનો રોમાંચ જોવા મળશે. ચીનમાં 3 વર્ષ પહેલા યોજાયેલી ગેમ્સમાં પણ ટી20 ફોર્મેટમાં ક્રિકેટને સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું,જ્યાં ભારતે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. ફરી ભારતીય ટીમ ગોલ્ડ મેડલ જીતવાના ઈરાદાથી ઉતરસે અને તે માટે બીસીસીઆઈએ મજબૂત ટીમ પસંદ કરી છે. પરંતુ એક નવા રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો કે જાપાનમાં જે સ્થળે ક્રિકેટ મેચ રમાવાની છે, ત્યાં ડ્રેસિંગ રૂમથી લઈને વોશરૂમ જેવી વ્યવસ્થાથી BCCI સંતુષ્ટ નથી અને તેથી તે પોતાની બી ટીમ મોકલી શકે છે.
જાપાનના એચી-નાયોગામાં આ વખતે એશિયન ગેમ્સનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, જેમાં ક્રિકેટ પણ સામેલ છે. ગેમ્સની શરૂઆત તો 19 સપ્ટેમ્બરથી થશે પરંતુ તેમાં મહિલા ક્રિકેટના મુકાબલા 17 સપ્ટેમ્બરથી 22 સપ્ટેમ્બર સુધી રમાશે. તો પુરૂષ ક્રિકેટનું આયોજન 24 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબર સુધી થશે. બંને ઈવેન્ટમાં ભારત, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશ જેવી એશિયાની મજબૂત ટીમ ભાગ લઈ રહી છે.
આ બંને ઈવેન્ટ માટે બીસીસીઆઈએ એક મજબૂત ટીમ પસંદ કરી છે, જેમાં મુખ્ય ખેલાડીઓ સામેલ છે. પરંતુ હવે તેમ લાગી રહ્યું છે કે ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ ટીમમાં ફેરફાર કરી શકે છે. એક રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ક્રિકેટ માટે જે સ્થળ પસંદ કરવામાં આવ્યું છે, ત્યાં ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ અને વ્યવસ્થાઓથી BCCI અને એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ સંતુષ્ટ નથી.
ANI ના આ રિપોર્ટમાં BCCI સૂત્રના હવાલાથી દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે જે મેદાનમાં મેચ યોજાશે, ત્યાં ખેલાડીઓને તૈયાર થવા માટે ટેન્ટ લગાવવામાં આવી રહ્યાં છે, જેનો ડ્રેસિંગ રૂમની જેમ ઉપયોગ કરવામાં આવશે. એટલું જ નહીં ખેલાડીઓ માટે જે વોશરૂમ છે, તે આ ટેન્ટથી આશરે 500 મીટર દૂર છે. આ સિવાય જે હોટલમાં ખેલાડીઓ રહેવાના છે, તે પણ ખુબ નાની છે.