/એશિયન ગેમ્સની ધમાકેદાર શરૂઆત, મનુ ભાકર અને પવન સેહરાવતે લહેરાવ્યો ત્રિરંગો

Asian games 2026 : જાપાનના નાગોયામાં એશિયન ગેમ્સ 2026ની ધમાકેદાર શરૂઆત થઈ છે. 19 સપ્ટેમ્બરે જાપાનના મિઝુહો પાર્ક એથ્લેટિક સ્ટેડિયમ ખાતે રંગારંગ અને અત્યાધુનિક ટેક્નોલોજીથી સજ્જ ઉદ્ઘાટન સમારોહ યોજાયો હતો. જાપાનના સમ્રાટ નારુહિતોએ મહારાણી મસાકો, શાહી પરિવારના સભ્યો, ઓલિમ્પિક કાઉન્સિલ ઓફ એશિયા (OCA)ના પ્રમુખ શેખ જોઆન બિન હમાદ અલ-થાની અને ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક કમિટી (IOC)ના સભ્ય કિર્સ્ટી કોવેન્ટ્રીની ઉપસ્થિતિમાં એશિયન ગેમ્સના શુભારંભની જાહેરાત કરી હતી.
લગભગ બે કલાક સુધી ચાલેલા આ સમારોહની શરૂઆત જાપાનના રાષ્ટ્રગીત સાથે થઈ હતી અને ત્યારબાદ રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો હતો. જાપાનની સેલ્ફ-ડિફેન્સ ફોર્સના નવ સભ્યો ધ્વજને સ્ટેજ સુધી લઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ, સ્ટેડિયમની લાઈટો ધીમી કરવામાં આવી હતી અને એક સ્પોટલાઈટ દ્વારા જાપાનના રાષ્ટ્રધ્વજને પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો હતો.
મનુ અને પવને સંભાળી ત્રિરંગાની ધુરા
ત્યારબાદ 45 દેશો અને OCAની રેફ્યુજી ટીમના ખેલાડીઓની પરેડ યોજાઈ હતી. જેમાં કુલ 46 પ્રતિનિધિ મંડળોએ કૂચ કરી હતી. અફઘાનિસ્તાન પરેડમાં જોડાનાર પ્રથમ દેશ હતો, જ્યારે એશિયન રમતોની મહાસત્તા ગણાતું ચીન 800થી વધુ ખેલાડીઓના ગ્રુપ સાથે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું હતું.
POV : You’re walking out along with our flag bearers at the Opening Cermony. 🥹🥹
The incredible moments as our contingent marches during the Opening Ceremony! As the @asiangames_2026 are officially open, here’s wishing our contingent the very best on a successful games ahead.… pic.twitter.com/Kipe4elYGv
— Team India (@WeAreTeamIndia) September 19, 2026
બે વખત પેરિસ ઓલિમ્પિક્સમાં મેડલ જીતનાર મનુ ભાકર અને હાંગઝોઉ એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર કબડ્ડી ખેલાડી પવન સેહરાવતે ભારત વતી ધ્વજવાહક હતા. બંને પરંપરાગત નેવી બ્લુ પોશાકમાં ભારતીય ગ્રુપનું નેતૃત્વ કરતા જોવા મળ્યા હતા.
તાજિંદરપાલ સિંહ તૂરના સ્થાને છેલ્લી ઘડીએ પવન સેહરાવતને ધ્વજવાહક તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. તૂર સમારોહ માટેની ફરજિયાત અધિકૃત કિટ સમયસર મેળવી શક્યા નહીં અને પરિણામે ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં ભાગ લઈ શક્યા નહીં.
11,000 ખેલાડીઓ ભાગ લેશે
એશિયન ગેમ્સ 19 સપ્ટેમ્બરથી 4 ઓક્ટોબર સુધી ચાલશે. નાગોયાનું મિઝુહો પાર્ક એથ્લેટિક સ્ટેડિયમ ઉદ્ઘાટન અને સમાપન સમારોહનું યજમાનપદ સંભાળશે. આ વખતે 45 દેશો અને OCAની શરણાર્થી ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા આશરે 11,000 ખેલાડીઓ 43 રમતોમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. કુલ 469 ગોલ્ડ મેડલ દાવ પર છે.