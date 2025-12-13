4 ખેલાડી સસ્પેન્ડ...મેચ ફિક્સિંગ પર બબાલ, સ્ટેટ ક્રિકેટ એસોસિએશને કરી કડક કાર્યવાહી
ઘરેલુ ક્રિકેટમાં મેચ ફિક્સિંગને કારણે ભારે હોબાળો મચી ગયો છે. આસામ ક્રિકેટ એસોસિએશન (ACA)એ કડક કાર્યવાહી કરી છે અને તાત્કાલિક અસરથી ચાર ખેલાડીઓને સસ્પેન્ડ કર્યા છે. આ ખેલાડીઓએ વિવિધ સ્તરે આસામનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે.
Trending Photos
આસામ ક્રિકેટ એસોસિએશને ભ્રષ્ટાચારના આરોપોમાં તાત્કાલિક અસરથી ચાર ખેલાડીઓને સસ્પેન્ડ કર્યા છે. તેમના પર સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2025માં આસામ ટીમના કેટલાક ખેલાડીઓને પ્રભાવિત કરવાનો અને ઉશ્કેરવાનો આરોપ છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી અને સુરક્ષા એકમ (ACSU)એ આ મામલાની તપાસ શરૂ કરી છે અને ગુવાહાટી ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં FIR દાખલ કરવામાં આવી છે. એસોસિએશને ખેલાડીઓ સામે ફોજદારી કાર્યવાહી પણ શરૂ કરી છે.
કોને કોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા ?
ચાર સસ્પેન્ડ કરાયેલા ખેલાડીઓ અમિત સિંહા, ઇશાન અહેમદ, અમન ત્રિપાઠી અને અભિષેક ઠાકુર છે. તેમના પર 26 નવેમ્બરથી 8 ડિસેમ્બર દરમિયાન લખનૌમાં આયોજિત સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી (SMAT) 2025માં ભાગ લેનારા ખેલાડીઓને પ્રભાવિત કરવાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ છે. આ આરોપો બાદ તેમના પર કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.
ACA બહાર પાડી પ્રેસ રિલીઝ
ACAએ જણાવ્યું હતું કે, "પ્રથમ દ્રષ્ટિએ એવું લાગે છે કે ઉપરોક્ત ચાર ખેલાડીઓ ગંભીર ગેરરીતિમાં સંડોવાયેલા છે, જે રમતની અખંડિતતાને અસર કરે છે. પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થતી અટકાવવા માટે ખેલાડીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે." સસ્પેન્શન સમયગાળા દરમિયાન આ ખેલાડીઓ આસામ ક્રિકેટ એસોસિએશન, જિલ્લા એકમો અથવા તેની સંલગ્ન ક્લબો દ્વારા આયોજિત કોઈપણ રાજ્ય-સ્તરીય ટુર્નામેન્ટ અથવા મેચોમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં. તેમને મેચ રેફરી, કોચ, અમ્પાયર વગેરે સહિત કોઈપણ ક્રિકેટ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવાથી પણ પ્રતિબંધિત કરવામાં આવશે.
કેટલા સમય સુધી સસ્પેન્ડ રહેશે ?
પ્રેસ રિલીઝમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "તપાસના અંતિમ પરિણામ અથવા એસોસિએશનના આગળના કોઈપણ નિર્ણય સુધી સસ્પેન્શન અમલમાં રહેશે." આસામ ક્રિકેટ એસોસિએશને 12 ડિસેમ્બરે ગુવાહાટીની ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં આ ચાર ખેલાડીઓ સામે FIR પણ દાખલ કરી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે