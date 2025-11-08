AUS vs IND : બર્થડે બોય પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર, આ ખેલાડીને મળ્યું ટીમમાં સ્થાન
AUS vs IND 5th T20 : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ગાબા ખાતે 5મી T20 મેચ ચાલી રહી છે. ત્યારે પોતાનો 23મો જન્મદિવસ મનાવી રહેલા આ ખેલાડીને આ મેચમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી.
AUS vs IND 5th T20 : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની T20 શ્રેણીની પાંચમી મેચ બ્રિસ્બેનના ગાબા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. કેપ્ટન મિશેલ માર્શે આ મેચ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી, પરંતુ ભારતીય ટીમમાં મોટો ફેરફાર થયો છે.
કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે શ્રેણીમાં પહેલીવાર રિંકુ સિંહને તક આપી છે, જ્યારે તિલક વર્માને બહાર કરવામાં આવ્યો છે. આજે તિલક વર્માનો 23મો જન્મદિવસ છે. તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે તે નિરાશ થયો હતો.
આજે તિલક વર્માનો જન્મદિવસ છે અને દરેક ખેલાડી તેના જન્મદિવસને ખાસ બનાવવા માંગે છે, પરંતુ તિલકને તે તક મળી નહીં. કેપ્ટન સૂર્યાએ લીધેલા નિર્ણયથી તેનું દિલ તૂટી ગયું. ટીમ ઇન્ડિયા પહેલા બેટિંગ કરી રહી છે. જો તે આ મેચ જીતશે, તો શ્રેણી જીતી જશે. ઐતિહાસિક રીતે ભારત ઓસ્ટ્રેલિયામાં ક્યારેય T20 શ્રેણી હાર્યું નથી. આજે ટીમ પાસે ત્રીજી વખત શ્રેણી જીતવાની તક છે. પાંચ મેચની આ T20 શ્રેણીમાં ભારત 2-1થી આગળ છે. પહેલી મેચ ડ્રો રહી હતી.
તિલક વર્મા મેચ વિજેતા ખેલાડી
તિલક વર્મા T20માં મેચ વિજેતા ખેલાડી છે. એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં તેણે પાકિસ્તાન સામે 53 બોલમાં અણનમ 69 રનની મેચ વિજેતા ઈનિંગ રમી હતી. તિલકની બેસ્ટ બેટિંગને કારણે ભારતે બે બોલ બાકી રાખીને ટાઇટલ જીત્યું. તિલક T20માં સતત સદી ફટકારનાર પ્રથમ બેટ્સમેન છે. તેણે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી.
તિલકે કેટલી T20 મેચ રમી છે ?
તિલક વર્માએ અત્યાર સુધીમાં ભારત માટે 36 T20 મેચ રમી છે. તેણે 33 ઇનિંગ્સમાં 146.69ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 996 રન બનાવ્યા છે. તેણે 2 સદી અને 4 અડધી સદી ફટકારી છે. તિલક સ્પિન રમવામાં જેટલો સારો છે તેટલો જ ઝડપી બોલિંગમાં પણ સારું રમે છે. આ ખેલાડીને ભવિષ્યનો સ્ટાર માનવામાં આવે છે.
ભારત (પ્લેઈંગ ઈલેવન): અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), રિંકુ સિંહ, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રિત બુમરાહ
ઓસ્ટ્રેલિયા (પ્લેઈંગ ઈલેવન): મિચેલ માર્શ (કેપ્ટન), મેથ્યુ શોર્ટ, જોશ ઈંગ્લિસ (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, જોશ ફિલિપ, માર્કસ સ્ટોઈનિસ, ગ્લેન મેક્સવેલ, બેન દ્વારશુઈસ, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, નાથન એલિસ, એડમ ઝમ્પા
