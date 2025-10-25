AUS vs IND: રોહિતની સદી, વિરાટની અડધી સદી, સિડની વનડેમાં ભારતનો 9 વિકેટે વિજય
IND vs AUS: રોહિત શર્માની શાનદાર સદી અને વિરાટ કોહલીની અડધી સદીની મદદથી ભારતે ત્રીજી અને અંતિમ વનડે મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું છે. ભારતની જીત છતાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ 2-1થી વનડે સિરીઝ પોતાના નામે કરી છે.
સિડનીઃ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે શરૂઆતી બે વનડે મેચ હાર્યા બાદ ત્રીજી વનડેમાં શાનદાર વાપસી કરતા 9 વિકેટે જીત મેળવી છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ 236 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી, જેના જવાબમાં ભારતે 38.3 ઓવરમાં 1 વિકેટ ગુમાવી લક્ષ્ય હાસિલ કરી લીધો હતો. ભારતની આ જીતમાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. ભારતના આ બંને દિગ્ગજો આજે પોતાના જૂના રંગમાં જોવા મળ્યા અને સિડનીમાં સદીની ભાગીદારી કરી હતી. ભારતે એકમાત્ર વિકેટ શુભમન ગિલ (24 રન) ના રૂપમાં ગુમાવી હતી.
રોહિત શર્માની શાનદાર સદી
ભારતીય દિગ્ગજ રોહિત શર્માએ સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર શાનદાર સદી ફટકારી હતી. રોહિત શર્માએ 33મી વનડે સદી માત્ર 105 બોલમાં પૂરી કરી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રોહિત શર્માની આ છઠ્ઠી સદી છે. રોહિત શર્મા 125 બોલમાં 13 ચોગ્ગા અને ત્રણ સિક્સની મદદથી 121 રન બનાવી અણનમ રહ્યો હતો.
કોહલી પણ ફોર્મમાં જોવા મળ્યો
પર્થ અને એડિલેડમાં શૂન્ય પર આઉટ થનાર વિરાટ કોહલીએ સિડનીમાં શાનદાર વાપસી કરી છે. વિરાટ કોહલીએ સિડની વનડેમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. પોતાની ઈનિંગ દરમિયાન કોહલી વનડે ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવવા મામલે બીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. કોહલીએ કુમાર સાંગાકારા (14234) રનનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો. વનડે ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન સચિન તેંડુલકર (18426) ના નામે છે. વિરાટ કોહલી 81 બોલમાં 7 ચોગ્ગા સાથે 74 રન બનાવી અણનમ રહ્યો હતો.
ઓસ્ટ્રેલિયા 236 રનમાં ઓલઆઉટ, રાણાની ચાર વિકેટ
સિડની વનડેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ 46.4 ઓવરમાં 236 રન બનાવી ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી મેટ રેનશોએ અડધી સદી ફટકારતા 56 રન બનાવ્યા હતા. મિચેલ માર્શ 41, ટ્રેવિસ હેડ 29, મેથ્યુ શોર્ટ 30, એલેક્સ કેરી 23 રન બનાવી આઉટ થયા હતા. આ સિવાય મિચેલ ઓવન 1, સ્ટાર્ક 2, નાથન એલિસ 16 રન બનાવી આઉટ થયા હતા.
ભારત તરફથી હર્ષિત રાણાએ કમાલની બોલિંગ કરતા 8.4 ઓવરમાં 39 રન આપી 4 વિકેટ લીધી હતી. આ સિવાય વોશિંગટન સુંદરે 44 રન આપી બે સફળતા મેળવી હતી. મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, કુલદીપ યાદવ અને અક્ષર પટેલને એક-એક વિકેટ મળી હતી.
