IND vs AUS : રોહિત-વિરાટની વાપસી છતાં ભારતની હાર, પ્રથમ ODIમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની 7 વિકેટે જીત

IND vs AUS : પર્થ વનડેમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો કારમો પરાજય થયો. ઓસ્ટ્રેલિયાએ મેચ 7 વિકેટથી જીતી લીધી. આ સાથે ઓસ્ટ્રેલિયાએ ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 1-0થી લીડ મેળવી લીધી છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 19, 2025, 05:09 PM IST

AUS vs IND 1st ODI : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ રવિવાર, 19 ઓક્ટોબરના રોજ પર્થના ઓપ્ટસ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાનો સાત વિકેટે વિજય થયો હતો. ભારતે નિર્ધારિત 26 ઓવરમાં 9 વિકેટે 136 રન બનાવ્યા હતા. જોકે, DLS નિયમ હેઠળ, ઓસ્ટ્રેલિયાને જીતવા માટે ફક્ત 131 રનની જરૂર હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ફક્ત 21.1 ઓવરમાં ટાર્ગેટ હાંસલ કરી લીધું.

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી શરૂ થઈ ગઈ છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ શ્રેણીની પહેલી મેચ સાત વિકેટથી જીતીને 1-0થી લીડ મેળવી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાને આ મેચ જીતવા માટે 26 ઓવરમાં ફક્ત 131 રનની જરૂર હતી. વરસાદને કારણે મેચની સંપૂર્ણ 50 ઓવર રમાઈ શકી નહોતી. વરસાદને કારણે મેચ 26-26 ઓવરની કરવામાં આવી હતી.

શુભમન ગિલની વનડે કેપ્ટન તરીકેની આ પહેલી વનડે હતી. મિશેલ માર્શે પેટ કમિન્સની ગેરહાજરીમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમની કેપ્ટનશીપ સંભાળી હતી. આ મેચમાં બે ભારતીય દિગ્ગજ ખેલાડીઓ, વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા પણ મેદાનમાં પાછા ફર્યા હતા. જોકે, રોહિત અને કોહલી માટે આ વાપસી યાદગાર ન રહી.

ટીમ ઈન્ડિયાના માત્ર 137 રનના લક્ષ્યાંક સામે ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન બિલકુલ દબાણમાં ન દેખાયા. બીજી ઓવરમાં ટ્રેવિસ હેડ (8) ના આઉટ થયા પછી, કેપ્ટન મિશેલ માર્શે મેથ્યુ શોર્ટ સાથે નાની ભાગીદારી કરી. આ પછી જોશ ફિલિપે 29 બોલમાં 36 રન બનાવીને મેચ ઓસ્ટ્રેલિયાના પક્ષમાં પાછી ફેરવી દીધી. બાદમાં, મેથ્યુ રેનશો (21) અને માર્શ (46) એ મેચ ખતમ કરી. ટીમ ઈન્ડિયા માટે અર્શદીપ સિંહ, વોશિંગ્ટન સુંદર અને અક્ષર પટેલે એક-એક વિકેટ લીધી.

