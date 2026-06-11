Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /BAN vs AUS : 0 રન પર ત્રણ વિકેટ... વનડેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો શરમજનક રેકોર્ડ, બાંગ્લાદેશે કાંગારૂઓની ખોલી પોલ

BAN vs AUS : 0 રન પર ત્રણ વિકેટ... વનડેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો શરમજનક રેકોર્ડ, બાંગ્લાદેશે કાંગારૂઓની ખોલી પોલ

BAN vs AUS : ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં શરમજનક પ્રદર્શન કરી રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે આજે બીજી વનડે મેચ રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમે એક પણ રન બનાવ્યા વિના ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ત્રણ ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન શૂન્ય રને આઉટ થયા હતા.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 11, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:12 PM IST
BAN vs AUS : 0 રન પર ત્રણ વિકેટ... વનડેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો શરમજનક રેકોર્ડ, બાંગ્લાદેશે કાંગારૂઓની ખોલી પોલ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
16 જૂનથી ચમકી જશે 4 રાશિના સિતારા, મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર આપશે બમ્પર લાભ
Mangal Nakshatra Parivartan21 min ago
2
Anand youth Canada accident22 min ago
3
Kitchen Hacks38 min ago
4
LPG Crisis39 min ago
5
Strait of Hormuz closed51 min ago