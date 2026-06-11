/BAN vs AUS : 0 રન પર ત્રણ વિકેટ... વનડેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો શરમજનક રેકોર્ડ, બાંગ્લાદેશે કાંગારૂઓની ખોલી પોલ

BAN vs AUS : ક્રિકેટ જગતમાંથી એક આઘાતજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. એક એવા સમાચાર જેના પર પહેલી નજરે વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ છે. છ વખતની વિશ્વ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે શરમજનક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. બાંગ્લાદેશ સામે ચાલી રહેલી ODI શ્રેણીમાં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ સ્કોરબોર્ડ પર એક પણ રન ઉમેર્યા વિના (0 રન પર) પોતાની પહેલી ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી. બાંગ્લાદેશી ફાસ્ટ બોલરોના ઘાતક હુમલાને કારણે 'કાંગારુ' ટીમનો ટોપ ઓર્ડર ફ્લોપ ગયો હતો.
ઓસ્ટ્રેલિયાની ખરાબ સ્થિતિ
પ્રથમ ODIમાં શાનદાર વિજય મેળવ્યા બાદ બાંગ્લાદેશની ટીમ આજે શ્રેણી પર કબજો કરવાના ઇરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરી હતી. જો કે, ટોસ સમયે બાંગ્લાદેશના કેપ્ટન મેહદી હસન મિરાઝને કિસ્મતનો સાથ ના મળ્યો અને ટોસ હારી ગયો. જો કે, આ નિરાશ થોડીવારમાં ખુશીમાં ફેરવાઈ ગઈ. કારણ કે બાંગ્લાદેશના તસ્કિન અહેમદ અને મુસ્તફિઝુર રહેમાનની જોડીએ મેદાન ભારે તબાહી મચાવી હતી.
તસ્કિન અહેમદે શાનદાર શરૂઆત કરી
પહેલી જ ઓવરમાં ફાસ્ટ બોલર તસ્કિન અહેમદે મેથ્યુ શોર્ટને આઉટ કરીને ઓસ્ટ્રેલિયાને પહેલો ઝટકો આપ્યો. રસપ્રદ વાત એ છે કે, તસ્કિને છેલ્લી મેચમાં પણ પહેલા જ બોલ પર શોર્ટને આઉટ કર્યો હતો. આજે, તેણે ઓવરના ચોથા બોલ પર આવી જ રીતે તેની વિકેટ લીધી. ત્યારબાદ આગામી ઓવર ફેંકનાર મુસ્તફિઝુર રહેમાને સતત બે બોલમાં બે વિકેટ લઈને ઓસ્ટ્રેલિયન ઇનિંગ્સની કમર તોડી નાખી. તેણે પહેલા જ બોલ પર કૂપર કોનોલીને આઉટ કર્યો. ઓસ્ટ્રેલિયાના ODI ઇતિહાસમાં આ ફક્ત ત્રીજો પ્રસંગ છે, જ્યાં બંને ઓપનર શૂન્ય પર આઉટ થયા છે.
રેનશો પણ નિષ્ફળ
આગામી બોલ પર મુસ્તફિઝુરે મેટ રેનશોને વિકેટકીપર લિટન દાસ દ્વારા કેચ કરાવીને ઓસ્ટ્રેલિયાને ત્રીજો ઝટકો આપ્યો. અમ્પાયરે શરૂઆતમાં રેનશોને 'નોટ આઉટ' ગણાવ્યો હતો, પરંતુ બાંગ્લાદેશે રિવ્યુનો વિકલ્પ પસંદ કર્યો અને નિર્ણય તેમના પક્ષમાં ગયો. આ રીતે ત્રણ ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન એક પણ રન બનાવ્યા વિના પેવેલિયન પાછા ફર્યા.
ઓસ્ટ્રેલિયા માટે શરમજનક રેકોર્ડ
ઓસ્ટ્રેલિયા ODI ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં ફક્ત ચોથી ટીમ બની છે, જેણે તેની પ્રથમ ત્રણ વિકેટ શૂન્યના સ્કોર પર ગુમાવી દીધી હોય. ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં આ પહેલા ફક્ત ત્રણ વખત બન્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આવી જ એક ઘટના 2003ના વર્લ્ડ કપ દરમિયાન બાંગ્લાદેશની હતી, જ્યારે શ્રીલંકાના દિગ્ગજ ફાસ્ટ બોલર ચામિંડા વાસે શરૂઆતના ત્રણ બોલમાં ત્રણ બાંગ્લાદેશી બેટ્સમેનોને આઉટ કરીને ઐતિહાસિક હેટ્રિક લીધી હતી.