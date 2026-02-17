Prev
ઓસ્ટ્રેલિયા T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર, ટુર્નામેન્ટનો સૌથી મોટો અપસેટ, ઝિમ્બાબ્વેની સુપર-8માં એન્ટ્રી

T20 World Cup 2026 : ઓસ્ટ્રેલિયા 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગયું છે. પલ્લેકેલેમાં ઝિમ્બાબ્વે અને આયર્લેન્ડ વચ્ચેની મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી. મેચ રદ થતા બંને ટીમને એક એક પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યા હતા. તેથી ઝિમ્બાબ્વેની સુપર 8માં એન્ટ્રી થઈ છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 17, 2026, 06:09 PM IST
  • ઝિમ્બાબ્વે અને આયર્લેન્ડ વચ્ચેની મેચ વરસાદના કારણે રદ
  • આ સાથે ઓસ્ટ્રેલિયા 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર
  • ઓસ્ટ્રેલિયાની આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું

T20 World Cup 2026 : પલ્લેકેલેમાં વરસાદના કારણે ઝિમ્બાબ્વે અને આયર્લેન્ડ વચ્ચે રમાનારી મેચ રદ કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ ઓસ્ટ્રેલિયા ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026માંથી બહાર થઈ ગયું છે, તો ઝિમ્બાબ્વે સુપર 8માં ટિકિટ મેળવનારી 7મી ટીમ બની છે, હવે સુપર 8માં એક ટીમની એન્ટ્રી બાકી છે. 

2026ના ટી20 વર્લ્ડ કપનો સૌથી મોટો અપસેટ સર્જાયો છે. 2021ની ચેમ્પિયન ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયા ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. ઝિમ્બાબ્વે હવે ગ્રુપ બીમાંથી શ્રીલંકા પછી સુપર 8 માટે ક્વોલિફાય થનારી બીજી ટીમ બની ગઈ છે. મંગળવારે ઝિમ્બાબ્વે અને આયર્લેન્ડ વચ્ચેની મેચ સતત વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી.

ઝિમ્બાબ્વેની સુપર-8માં એન્ટ્રી

સુપર-8માં ક્વોલિફાય થવા માટે ઝિમ્બાબ્વેને ફક્ત એક જીતની જરૂર હતી. આયર્લેન્ડ સામેની તેમની મેચ વરસાદથી રદ થઈ ગઈ હતી, જેના કારણે તેમને એક પોઈન્ટ મળ્યો હતો. પોઈન્ટ ટેબલ પર નજર કરીએ તો, ઝિમ્બાબ્વેના હવે ત્રણ મેચમાં પાંચ પોઈન્ટ છે. દરમિયાન ઓસ્ટ્રેલિયા ઓમાન સામેની તેમની અંતિમ મેચ જીતી જાય તો પણ ફક્ત ચાર પોઈન્ટ સુધી પહોંચી શકશે.

ઓસ્ટ્રેલિયાની આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું

જો ઝિમ્બાબ્વે અને આયર્લેન્ડ વચ્ચેની આ મેચમાં આયર્લેન્ડ ઝિમ્બાબ્વેને હરાવ્યું હોત, તો સુપર 8માં પહોંચવાની ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમની આશા અકબંધ રહી હોત. જો કે, બંને ટીમો 1-1 પોઈન્ટ મળ્યા હોવાથી ઓસ્ટ્રેલિયાની તમામ આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું છે.  

ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ હવે 20 ફેબ્રુઆરીએ પલ્લેકેલેમાં ઓમાન સામે તેમની અંતિમ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ રમશે. આ સાથે, તેઓ તેમની ટુર્નામેન્ટનો અંત કરશે. કાંગારૂઓએ 11 ફેબ્રુઆરીએ આયર્લેન્ડ સામે તેમના ટુર્નામેન્ટ અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી, જેમાં 67 રનનો શાનદાર વિજય મેળવ્યો હતો.

પરંતુ આ જીત પછી તેમને અપસેટનો સામનો કરવો પડ્યો, આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે ઝિમ્બાબ્વે સામે 23 રનથી હારી ગયા. ત્યારબાદ તેઓ સોમવારે શ્રીલંકા સામે મેદાનમાં ઉતર્યા, જ્યાં પણ તેમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો. 

