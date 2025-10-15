ODI સિરીઝ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાની શરમજનક હરકત, 'નો હેન્ડશેક' વિવાદ પર ટીમ ઈન્ડિયાની ઉડાવી મજાક
India vs Australia ODI Series : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી 19 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે 2-0થી ટેસ્ટ શ્રેણી જીત્યા બાદ ભારતીય ટીમ હવે મર્યાદિત ઓવરોના ફોર્મેટમાં રમશે.
India vs Australia ODI Series : વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે 2-0 થી ટેસ્ટ શ્રેણી જીત્યા બાદ હવે ભારતીય ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી અને 5 મેચની ટી20 શ્રેણી રમશે. જેની શરૂઆત 19 ઓક્ટોબરથી થશે. ટેસ્ટ પછી શુભમન ગિલને ODI કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. પર્થમાં પ્રથમ ODI દરમિયાન બધાની નજર રોહિત અને વિરાટ પર રહેશે. આ પહેલાં ઓસ્ટ્રેલિયન કેમ્પે માઇન્ડ ગેમ રમવાનું શરૂ કરી દીધું છે.
એશિયા કપની ઘટનાનો ઉલ્લેખ
તાજેતરમાં સમાપ્ત થયેલા એશિયા કપ 2025ની ત્રણેય મેચમાં ભારતના કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન સાથે હાથ મિલાવવાના ઇનકાર પર ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડીઓએ મજાક ઉડાવી છે. એશિયા કપ 2025 મેદાનની બહાર વિવાદોથી ઘેરાયેલો હતો. પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પછી સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો ત્યારે તેની શરૂઆત થઈ. ટુર્નામેન્ટ વિચિત્ર રીતે પૂર્ણ થઈ. ભારતે એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC)ના પ્રમુખ મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો.
ભારતને નિશાન બનાવ્યું
ભારત સામેની આગામી શ્રેણી પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયન પુરુષ અને મહિલા ક્રિકેટરોએ ભારતની સ્થિતિ પર નિશાન સાધ્યું. જોશ હેઝલવુડ, ગ્લેન મેક્સવેલ, એલિસા હીલી અને મિશેલ માર્શ બધાએ તેના વિશે કંઈક કહ્યું. કાયો સ્પોર્ટ્સ દ્વારા અપલોડ કરાયેલા વિડિયોની શરૂઆતમાં, એક એન્કરે કહ્યું, "આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ભારત આવી રહ્યું છે, પરંતુ અમે એક મુખ્ય નબળાઈ ઓળખી કાઢી છે."
માર્શે 'આઇસ કપ'નો ઈશારો કર્યો
પછી બીજા એન્કરે કહ્યું, "અમે જાણીએ છીએ કે તેઓ પરંપરાગત અભિવાદન (હાથ મિલાવવા)ના મોટા પ્રશંસક નથી, તેથી આપણે બોલ ફેંકતા પહેલા તેમને ચોંકાવી શકીએ છીએ." પેટ કમિન્સની ગેરહાજરીમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહેલો મિશેલ માર્શ પણ તેમાં જોડાયો, ટ્રેવિસ હેડની પ્લેબુકની નકલ કરી અને 'આઈસ કપમાં આંગળી'નો ઈશારો કર્યો, જે ભારતીય ટીમથી દૂર રહેવાનો ઉલ્લેખ કરે છે.
મહિલા ખેલાડીએ પણ મજાક ઉડાવી
ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા સ્પિનર સોફી મોલિનેક્સે ભારતીય ટીમની મજાક ઉડાવી. તેણીએ પહેલા પોતાનો હાથ ઉંચો કર્યો અને પછી બંને મધ્યમ આંગળીઓ બતાવી. ફાસ્ટ બોલર જોશ હેઝલવુડ સમગ્ર ક્લિપ દરમિયાન મજાક કરતો રહ્યો અને કહ્યું, "શૂટરનું શું?" ક્લિપ માર્શ, હેઝલવુડ, ગ્રેસ હેરિસ અને એન્કરના હાસ્ય સાથે સમાપ્ત થાય છે.
