ઓસ્ટ્રેલિયાને ચમત્કારની જરૂર... ઝિમ્બાબ્વેની એક ભૂલ કાંગારુઓ માટે ખુલી શકે છે સુપર-8ના દરવાજા
Australia Super-8 Qualification Scenario : શ્રીલંકાએ ઓસ્ટ્રેલિયાને 8 વિકેટથી હરાવીને સુપર 8 માટે ક્વોલિફાય કર્યું છે. શ્રીલંકાની જીત બાદ ઓસ્ટ્રેલિયા પર વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થવાનો ખતરો છે. ત્યારે હાર છતાં ઓસ્ટ્રેલિયાની સુપર-8માં હવે એન્ટ્રી કેવી રીતે થઈ શકે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Trending Photos
Australia Super-8 Qualification Scenario : સોમવારે પલ્લેકેલે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે શ્રીલંકાએ ઓસ્ટ્રેલિયાને આઠ વિકેટથી હરાવ્યું. નિસાન્કાની અણનમ સદીએ શ્રીલંકાને ગ્રુપ સ્ટેજમાં જીતની હેટ્રિક સાથે સુપર 8 માટે ક્વોલિફાય કરવામાં મદદ કરી. શ્રીલંકા સુપર 8માં પહોંચ્યું છે, ત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે હવે બહાર થવાનો ખતરો છે.
ઓસ્ટ્રેલિયા સુપર 8માં પહોંચશે કે નહીં તે હવે તેના હાથમાં નથી. ઓસ્ટ્રેલિયાને જીતવા માટે ચમત્કારની જરૂર છે અને તો જ સુપર 8માં પહોંચવાની શક્યતા છે. આ માટે તેને બીજી ટીમોના રિઝલ્ટ પર નિર્ભર રહેવું પડશે. તેથી આ વખતે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે સુપર-8માં એન્ટ્રી મેળવવી મુશ્કેલ છે.
ઝિમ્બાબ્વે પાસે સુપર-8 માટે સોનેરી તક
ઓસ્ટ્રેલિયાને ઝિમ્બાબ્વે સામે ગ્રુપ સ્ટેજમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ ચાલુ T20 વર્લ્ડ કપનો સૌથી મોટો અપસેટ હતો. જો ઝિમ્બાબ્વે મંગળવારની મેચમાં આયર્લેન્ડને હરાવે છે, તો તેઓ સુપર 8માં પહોંચનારી ગ્રુપ Bમાંથી બીજી ટીમ બનશે. ઝિમ્બાબ્વે પાસે બે મેચ બાકી છે અને સુપર 8માં પહોંચવા માટે તેને ફક્ત એક જીતની જરૂર છે.
ઝિમ્બાબ્વેની એક ભૂલ કાંગારુઓ માટે ખુલી શકે છે સુપર-8ના દરવાજા
જો ઝિમ્બાબ્વે બંને મેચ હારી જાય છે, તો ઓસ્ટ્રેલિયા માટે સુપર-8ના દરવાજા ખુલી જશે. ઝિમ્બાબ્વે 17 ફેબ્રુઆરી, મંગળવારના રોજ પલ્લેકેલેમાં આયર્લેન્ડનો સામનો કરશે. ઝિમ્બાબ્વેએ અત્યાર સુધી બે મેચ રમી છે, બંનેમાં જીત મેળવી છે. ચાર પોઈન્ટ અને સારા નેટ રન રેટ સાથે તે શ્રીલંકા પછી ગ્રુપમાં બીજા ક્રમે છે.
સુપર-8માં કેવી રીતે પહોંચશે ઓસ્ટ્રેલિયા ?
જો ઝિમ્બાબ્વે આયર્લેન્ડ સામે હારી જાય છે, તો ઓસ્ટ્રેલિયાને થોડી રાહત મળશે. ઝિમ્બાબ્વે પોતાની છેલ્લી મેચ શ્રીલંકા સામે રમશે અને ઓસ્ટ્રેલિયાએ આશા રાખવી પડશે કે શ્રીલંકા પોતાની છેલ્લી મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેને હરાવે.
જો આયર્લેન્ડ ઝિમ્બાબ્વે સામે જીતે તો પણ તે મોટી જીત ન હોવી જોઈએ. ઓસ્ટ્રેલિયા પોતાની છેલ્લી મેચ ઓમાન સામે રમશે અને જો ઓસ્ટ્રેલિયા ઓમાનને હરાવે છે, તો ઓસ્ટ્રેલિયા, આયર્લેન્ડ અને ઝિમ્બાબ્વે દરેકના 4 પોઈન્ટ થશે. આ સ્થિતિમાં ઓસ્ટ્રેલિયા વધુ સારા રન રેટના આધારે સુપર 8 માટે ક્વોલિફાય થઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે