ગુજરાત જાયન્ટ્સે કરી મોટી જાહેરાત, આ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડરને સોંપી ટીમની કમાન
WPL 2026 : વિમેન્સ પ્રીમિયર લીગ (WPL 2026)ની નવી સીઝન 9 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે. ગુજરાત જાયન્ટ્સે તેના કેપ્ટનની જાહેરાત કરી છે. ત્યારે આ લેખમાં આ નવા કેપ્ટન વિશે જાણીશું.
WPL 2026 : ઓસ્ટ્રેલિયાની સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર એશ્લે ગાર્ડનરને વિમેન્સ પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2026 માટે ગુજરાત જાયન્ટ્સની કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી છે. WPLની આગામી સીઝન 9 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ નવી મુંબઈના DY પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે શરૂ થશે. ગાર્ડનરે અગાઉ WPL 2025માં ગુજરાત જાયન્ટ્સની કેપ્ટનશીપ કરી હતી, જેમાં તેણે બેથ મૂનીનું સ્થાન લીધું હતું.
કેપ્ટન તરીકેની તેની પ્રથમ WPL સીઝનમાં તેણીએ ટીમને ટોપ-3માં સ્થાન આપ્યું, નવમાંથી ચાર મેચ જીતી અને નોકઆઉટ માટે ક્વોલિફાય થઈ. જોકે, ગુજરાત જાયન્ટ્સ એલિમિનેટરમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે 11 રનથી હારી ગઈ અને ફાઇનલમાં પહોંચવામાં નિષ્ફળ રહી.
ગાર્ડનર ટીમનું નેતૃત્વ કરવા તૈયાર
28 વર્ષીય એશ્લે ગાર્ડનર છેલ્લા ત્રણ સીઝનથી ગુજરાત જાયન્ટ્સ માટે રમી રહી છે અને દિલ્હીમાં યોજાનારી WPL 2026ની હરાજી પહેલા તેને 3.50 કરોડમાં રિટેન કરવામાં આવી હતી. તે આગામી WPL 2026 સીઝનમાં સૌથી મોંઘા ખેલાડીઓમાં સામેલ છે. તેણીએ WPLમાં ગુજરાત માટે 25 મેચ રમી છે.
કેપ્ટન તરીકે એશ્લે ગાર્ડનરની નિમણૂકની જાહેરાત અદાણી ગ્રુપની માલિકીની ફ્રેન્ચાઇઝી ગુજરાત જાયન્ટ્સ દ્વારા 29 ડિસેમ્બરના રોજ મોડી રાત્રે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર કરવામાં આવી હતી. X પર પોસ્ટ કરતા ગુજરાત જાયન્ટ્સે લખ્યું, "સત્તાવાર જાહેરાત. તેની રમતમાં અનુભવ, તેના અવાજમાં વિશ્વાસ, એશ્લે ગાર્ડનર ફરી એકવાર અમારા કેપ્ટન તરીકે ટીમનું નેતૃત્વ કરવા તૈયાર છે."
T20 આંકડા શાનદાર
એશ્લે ગાર્ડનરનો ગુજરાત જાયન્ટ્સ માટે WPLમાં પ્રભાવશાળી રેકોર્ડ છે. તેણીએ અત્યાર સુધી રમાયેલી 25 મેચોમાં 567 રન બનાવ્યા છે અને 25 વિકેટ લીધી છે. તેની T20 કારકિર્દીની વાત કરીએ તો, ગાર્ડનરે 282 T20 મેચ રમી છે, જેમાં 5091 રન બનાવ્યા છે, 242 વિકેટ લીધી છે અને 102 કેચ લીધા છે, તે ઓસ્ટ્રેલિયા, ગુજરાત જાયન્ટ્સ, ટ્રેન્ટ રોકેટ્સ અને સિડની સિક્સર્સ માટે રમી છે.
નોંધનીય છે કે એશ્લે ગાર્ડનર છેલ્લે 11 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ મહિલા બિગ બેશ લીગ (WBBL)માં સિડની સિક્સર્સ માટે રમતી જોવા મળી હતી. તેણીએ તે સિઝનમાં સિડની સિક્સર્સનું નેતૃત્વ પણ કર્યું હતું, જેમાં 10 મેચોમાં 143 રન બનાવ્યા હતા અને 19 વિકેટ લીધી હતી. ગાર્ડનર WBBL 2025ની સંયુક્ત-અગ્રણી વિકેટ લેનાર બોલર હતી, જોકે તેની ટીમ ફાઇનલમાં પહોંચવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. ચેલેન્જર મેચમાં સિડની સિક્સર્સ પર્થ સ્કોર્ચર્સ સામે 11 રનથી હારી ગઈ હતી.
