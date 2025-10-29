ઓસ્ટ્રેલિયાથી આવ્યા ખરાબ સમાચાર, જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યો છે આ ક્રિકેટર
IND vs AUS T20 શ્રેણી વચ્ચે ઓસ્ટ્રેલિયાથી ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા છે. એક ક્રિકેટર ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થતાં તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. જેની હાલત ગંભીર છે.
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની T20 શ્રેણી શરૂ થઈ ગઈ છે. બધાની નજર આ મેચ પર છે, આ બધાની વચ્ચે ઓસ્ટ્રેલિયાથી આઘાતજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. નેટ પ્રેક્ટિસ દરમિયાન બોલ વાગવાથી એક ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટરને માથામાં ગંભીર ઈજા થઈ છે. ઈજાગ્રસ્ત ક્રિકેટર હાલમાં હોસ્પિટલમાં જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યો છે. આ સમાચારથી ક્રિકેટ જગતમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે. આ દુ:ખદ સમાચાર મેલબોર્નથી આવ્યા છે.
નેટ પ્રેક્ટિસ દરમિયાન બોલ વાગ્યો
આ ઘટના 28 ઓક્ટોબરના રોજ સાંજે 4:45 વાગ્યે મેલબોર્નના દક્ષિણપૂર્વીય વિસ્તાર ફર્ન્ટ્રી ગલીમાં વોલી ટ્યૂ રિઝર્વ ખાતે બની હતી. અહેવાલો અનુસાર, ફર્ન્ટ્રી ગલી અને એલ્ડન પાર્ક વચ્ચેની T20 મેચ પહેલા યુવા ખેલાડી નેટ્સમાં પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો હતો ત્યારે એક બોલ તેના માથા પર વાગ્યો હતો.
ઘટના પછી તરત જ ત્યાં હાજર સાથી ખેલાડીઓ અને અધિકારીઓએ પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો. ઘટનાસ્થળે હાજર મોબાઇલ ઇન્ટેન્સિવ કેર એમ્બ્યુલન્સ અને એડવાન્સ્ડ લાઇફ પેરામેડિક્સે પ્રાથમિક સારવાર પૂરી પાડી અને ખેલાડીને ગંભીર હાલતમાં મોનાશ મેડિકલ સેન્ટર લઈ જવામાં આવ્યો. આ ક્રિકેટરની હાલત ગંભીર હોવાનું કહેવાય છે અને તે હોસ્પિટલમાં લાઇફ સપોર્ટ પર છે.
રિંગવુડ અને ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રિકેટ એસોસિએશનના પ્રમુખ માઈકલ ફિને આ ઘટના પર પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું, "આ સમયે અમારી સંવેદના ખેલાડી અને તેના પરિવાર સાથે છે. અમે ક્લબ અને અધિકારીઓને શક્ય તેટલો તમામ સહયોગ આપી રહ્યા છીએ."
ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ
ઘટનાના સાક્ષીઓએ જણાવ્યું કે ખેલાડી ઘાયલ થતાં જ ત્રણ કે ચાર સાથી ખેલાડીઓ તાત્કાલિક મદદ માટે દોડી ગયા. થોડીવારમાં જ એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ અને પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ. એક પ્રત્યક્ષદર્શીએ જણાવ્યું કે શરૂઆતમાં તો માથામાં નાની ઈજા થઈ હોય તેવું લાગતું હતું, પરંતુ જ્યારે ડિફિબ્રિલેટર બોલાવવામાં આવ્યું ત્યારે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે પરિસ્થિતિ અત્યંત ગંભીર છે. મેલબોર્નમાં સ્થાનિક ક્રિકેટ સમુદાય આ અકસ્માતથી ખૂબ જ આઘાતમાં છે અને ક્રિકેટ વિક્ટોરિયાએ પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. દરેક વ્યક્તિ યુવાન ક્રિકેટરના ઝડપથી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે.
