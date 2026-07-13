/ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટમાં ભૂકંપ! મહિલા ક્રિકેટર એશ્લે ગાર્ડનર પર પત્નીએ લગાવ્યા બેવફાઈના આરોપ

Ashleigh Gardner : ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા ટીમની વાઈસ-કેપ્ટન એશ્લે ગાર્ડનર વિવાદમાં ફસાઈ છે. એક રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે એશ્લે ગાર્ડનર તેની પત્ની મોનિકા રાઈટથી અલગ થઈ ગઈ છે. મોનિકા રાઈટે જાહેરમાં આરોપ લગાવ્યો કે એશ્લે ગાર્ડનરે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમની તેની એક સાથી ખેલાડી સાથે મળીને તેને દગો આપ્યો છે, જે બાદ પરિસ્થિતિ વધુ વણસી.
ગયા વર્ષે ભારતમાં યોજાયેલા મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ દરમિયાન તેમના લગ્ન જીવનમાં તિરાડ પડવા લાગી હતી. 29 વર્ષીય ઓલરાઉન્ડર એશ્લે ગાર્ડનરે એપ્રિલ 2025માં બ્લુ માઉન્ટેન્સમાં તેની લાંબા સમયની પાર્ટનર મોનિકા રાઈટ સાથે લગ્ન કર્યા હતા. આ દંપતી પહેલીવાર 2020માં ડેટિંગ એપ પર મળ્યું હતું અને એપ્રિલ 2024માં એકબીજાને પ્રપોઝ કર્યું હતું.
એશ્લે ગાર્ડનર પર બેવફાઈનો આરોપ
અહેવાલો અનુસાર, એશ્લે ગાર્ડનર તેની પત્ની મોનિકા રાઈટથી ગયા વર્ષે એપ્રિલમાં તેમના લગ્નના થોડા મહિના પછી જ અલગ થઈ ગઈ હતી. લગ્ન કડવાશભર્યા અંતમાં સમાપ્ત થયાના સમાચાર બાદ મોનિકા રાઈટ જાહેરમાં એશ્લે ગાર્ડનર પર બેવફાઈનો આરોપ લગાવ્યો. ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટર જ્યોર્જિયા વોલનો ફોટો પોતાની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર શેર કરતા મોનિકા રાઈટે લખ્યું, "આ તે વ્યક્તિ છે જેની સાથે મળીને મારી પત્ની (એશ્લે ગાર્ડનર)એ મને દગો આપ્યો."
એશ્લે ગાર્ડનર વિવાદમાં ફસાઈ
એશ્લે ગાર્ડનર અને તેની લાંબા સમયની પાર્ટનર મોનિકા રાઈટે એપ્રિલ 2025માં લગ્ન કર્યા હતા. જોકે, અહેવાલો દર્શાવે છે કે મુશ્કેલીઓ થોડા મહિનાઓ પછી શરૂ થઈ હતી જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા ટીમ ODI વર્લ્ડ કપ માટે ભારતમાં હતી. એક સૂત્રને ટાંકીને, ડેઈલી મેઈલે રિપોર્ટ આપ્યો કે જ્યારે મોનિકા રાઈટ ભારતમાં તેને મળવા આવી ત્યારે એશ્લે ગાર્ડનરનું વર્તન વિચિત્ર લાગ્યું. એશ્લે સાથે કંઈક ખોટું થયું હોય તેવું લાગતું હતું, પરંતુ મને લાગ્યું કે તે વર્લ્ડ કપના દબાણને કારણે થયું છે.
પત્નીએ લગાવ્યા બેવફાઈના આરોપો
અહેવાલો અનુસાર, ઓસ્ટ્રેલિયા પાછા ફર્યા પછી બંને વચ્ચે વાતચીત થઈ હતી, જે દરમિયાન એશ્લે ગાર્ડનરે તેના વર્તનનું કારણ સમજાવ્યું. અખબારે વધુમાં અહેવાલ આપ્યો કે, તેમના અલગ થયા પહેલા ગાર્ડનર અને રાઈટ એક બાળક પેદા કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા હતા. એક અંદરના વ્યક્તિના હવાલાથી અહેવાલમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે, તેઓ એક ફર્ટિલિટી ક્લિનિકની મુલાકાત લેવાના હતા. તેમણે અપોઈન્ટમેન્ટ પણ બુક કરી હતી, જે રદ કરવી પડી હતી. ત્યારથી, ગાર્ડનર તે ઘર છોડીને જતી રહી હતી, જ્યાં બંને સાથે રહેતી હતી.
સંબંધનો અંત
એક સૂત્રએ વધુમાં જણાવ્યું તે, એક દિવસ, એશ ત્યાંથી ચાલી ગઈ. જ્યારે મોનિકા રાઈટ ઘરે પાછી આવી, ત્યારે એશનો બધો સામાન ગાયબ હતો, રીંગ સિવાય. તેણીએ લગ્નની રીંગ કબાટમાં મૂકી દીધી હતી ફક્ત લગ્નની રીંગનું બોક્સ, અને બસ." અહેવાલો અનુસાર, ગાર્ડનરને મહિલા બિગ બેશ લીગ (WBBL) ટીમ, સિડની સિક્સર્સની કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે તે પહેલાં ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાની નેશનલ પસંદગી પેનલ (NSP)ને આ પરિસ્થિતિ વિશે જાણ કરવામાં આવી હતી.