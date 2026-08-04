/બ્રેટ લીનું પ્રીતિ ઝિન્ટા સાથે હતું અફેર ? ક્રિકેટરે 15 વર્ષ બાદ તોડ્યું મૌન, જાણો શું કહ્યું

Brett Lee Preity Zinta Affair : બ્રેટ લીને તેના યુગનો સૌથી ફાસ્ટ બોલરોમાંના એક માનવામાં આવતો હતો. ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)માં તે સૌપ્રથમ કિંગ્સ XI પંજાબ માટે રમ્યો હતો. ત્યારબાદ તે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સનો પણ ભાગ હતો. IPL દરમિયાન પ્રીતિ ઝિન્ટા અને બ્રેટ લી ઘણીવાર સાથે જોવા મળતા હતા, જેના કારણે બંને વચ્ચેના સંબંધો અંગે સતત અફવાઓ ફેલાઈ હતી.
બ્રેટ લીનો મોટો ખુલાસો
તાજેતરમાં એક ઈન્ટરવ્યુમાં બ્રેટ લીએ આ અટકળો વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી. તેણે કહ્યું તે, મેં ક્યારેય કોઈ બોલિવૂડ અભિનેત્રીને ડેટ કરી નથી. લીએ કહ્યું કે આવા અહેવાલોએ તેમને ક્યારેય પરેશાન કર્યા નથી, કારણ કે તે હકીકત જાણતા હતા. તેણે કહ્યું કે, લોકો ગમે તે અનુમાન લગાવી શકે છે, પરંતુ મેં ક્યારેય આ બાબતોની મારા પર અસર થવા દીધી નથી.
ઓસ્ટ્રેલિયન ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલરે પ્રીતિ ઝિન્ટાની પણ પ્રશંસા કરી. તેણે ઉલ્લેખ કર્યો કે કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ માટે રમતી વખતે તે સારા મિત્રો બન્યા હતા અને તે આજે પણ ભારતમાં તેના સૌથી નજીકના મિત્રોમાંની એક છે. લીએ પ્રીતિને અત્યંત સમજદાર ગણાવી અને કહ્યું કે તે તેને ખૂબ માન આપે છે..
પ્રીતિ ઝિન્ટાએ પણ અફવાઓને પાયાવિહોણી ગણાવી હતી
જ્યારે બ્રેટ લી અને પ્રીતિ ઝિન્ટા વચ્ચેના સંબંધો અંગે અફવાઓ વધવા લાગી, ત્યારે પ્રીતિએ સોશિયલ મીડિયા પર આકરી પ્રતિક્રિયા આપી હતી. 2010માં, તેણીએ અગાઉ ટ્વિટર પર લખ્યું હતું કે તે તેની ટીમના કોઈપણ ખેલાડી અથવા કોઈપણ ક્રિકેટરને ડેટ કરી રહી નથી.
ફિલ્મ બટવારા 1947થી કમબેક કરશે પ્રીતિ ઝિન્ટા
પ્રીતિ ઝિન્ટાએ 2016માં લોસ એન્જલસમાં તેના લાંબા સમયના મિત્ર જીન ગુડઈનફ સાથે લગ્ન કર્યા હતા. 2021માં આ દંપતી સરોગસી દ્વારા જોડિયા બાળકોના માતા-પિતા બન્યા. ફિલ્મી મોરચે પ્રીતિ છેલ્લે સની દેઓલની ફિલ્મ ભૈયાજી સુપરહિટમાં જોવા મળી હતી. હવે તે રાજકુમાર સંતોષીની ફિલ્મ બટવારા 1947થી કમબેક કરી રહી છે. આ ફિલ્મમાં તે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી રહી છે, જે ફિલ્મઆમિર ખાન બનાવી રહ્યો છે.