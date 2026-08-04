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બ્રેટ લીનું પ્રીતિ ઝિન્ટા સાથે હતું અફેર ? ક્રિકેટરે 15 વર્ષ બાદ તોડ્યું મૌન, જાણો શું કહ્યું

Brett Lee Preity Zinta Affair : ઓસ્ટ્રેલિયાના ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર બ્રેટ લીએ પ્રીતિ ઝિન્ટા સાથેના અફેર અંગેની અફવાઓ અંગે પહેલીવાર ખુલીને વાત કરી છે. તેણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે તેણે ક્યારેય કોઈ બોલિવૂડ અભિનેત્રીને ડેટ કરી નથી. બ્રેટ લીએ પ્રીતિને તેની સૌથી નજીકના મિત્રોમાંની એક ગણાવી હતી. પ્રીતિએ પણ અગાઉ આ અફવાઓને પાયાવિહોણી ગણાવી હતી.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 04, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:35 PM IST
બ્રેટ લીનું પ્રીતિ ઝિન્ટા સાથે હતું અફેર ? ક્રિકેટરે 15 વર્ષ બાદ તોડ્યું મૌન, જાણો શું કહ્યું

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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