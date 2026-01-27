Prev
T20 વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન ખેલાડીએ અચાનક લીધી નિવૃત્તિ, 17 વર્ષની કારકિર્દીનો અંત

Kane Richardson Retirement : ઓસ્ટ્રેલિયાના ફાસ્ટ બોલર કેન રિચાર્ડસને 34 વર્ષની ઉંમરે વ્યાવસાયિક ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. રિચાર્ડસન T20 વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમનો ભાગ હતો. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 2021માં T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 27, 2026, 01:44 PM IST

Kane Richardson Retirement : ઓસ્ટ્રેલિયાના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર કેન રિચાર્ડસનએ ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેના આ નિર્ણયથી ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ અને તેના ચાહકોને આઘાત લાગ્યો છે. રિચાર્ડસન 2021માં T20 વર્લ્ડ કપ જીતનારી ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમનો ભાગ હતો. જોકે, આગામી ICC T20 વર્લ્ડ કપ માટે તેને ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા નહોતો. 

ફાસ્ટ બોલર કેન રિચાર્ડસન લાંબા સમયથી ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમની બહાર હતો. 34 વર્ષીય ખેલાડીએ 2023માં ભારત સામે પોતાની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી. તે બિગ બેશ લીગની 15મી સીઝનમાં સિડની સિક્સર્સ ટીમનો ભાગ હતો, પરંતુ ત્યાં પણ તેને ફક્ત બે મેચ રમવાની તક મળી.

કેન રિચાર્ડસનને 2009માં પોતાની વ્યાવસાયિક કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન તે 10 વર્ષ સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સક્રિય રહ્યો. તેણે 2013માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એન્ટ્રી કરી હતી. તેમની છેલ્લી મેચ 2023માં ગુવાહાટીમાં ભારત સામેની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ હતી. તેની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી 2014માં પાકિસ્તાન સામે શરૂ થઈ હતી. કેન રિચાર્ડસન કુલ 61 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમ્યો હતો, જેમાં 84 વિકેટ લીધી હતી.

IPLમાં ત્રણ ટીમો માટે 15 મેચ રમી હતી

તેની કારકિર્દી દરમિયાન રિચાર્ડસન વિશ્વભરની લીગમાં રમ્યો હતો. તે IPLમાં ત્રણ ટીમોનો ભાગ હતો, જેમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને પુણે વોરિયર્સનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, તેને IPLમાં ફક્ત 15 મેચમાં રમવાની તક મળી હતી. તેણે IPLમાં 19 વિકેટ લીધી હતી. 26 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ બિગ બેશમાં તેની છેલ્લી T20 મેચ રમી હતી. કેન રિચાર્ડસનએ બિગ બેશમાં પણ ત્રણ ટીમોનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું, જેમાં 118 મેચોમાં કુલ 142 વિકેટ લીધી હતી.

BBLમાં પાંચમા ક્રમે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર

રિચાર્ડસનની બિગ બેશ લીગ (BBL) કારકિર્દી શાનદાર રહી હતી અને તે દરેક સિઝનમાં રમનારા અમુક ખેલાડીઓમાંનો એક હતો. તેણે 2017-18માં મેલબોર્ન રેનેગેડ્સમાં જતા પહેલા એડિલેડ સ્ટ્રાઈકર્સ સાથે છ સિઝન રમી હતી, જ્યાં તે આઠ સિઝન સુધી રમ્યો હતો અને 2025-26 સિઝન પહેલા સિડની સિક્સર્સ સાથે એક વર્ષનો કરાર કર્યો હતો. તેણે 142 વિકેટ સાથે ટુર્નામેન્ટના પાંચમા ક્રમે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર તરીકે પોતાની કારકિર્દીનો અંત કર્યો હતો.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

