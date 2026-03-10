Prev
ગુજરાત ટાઇટન્સમાં જોડાયો ઓસ્ટ્રેલિયન દિગ્ગજ ખેલાડી, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ફટકારી છે 40 સદી, જાણો


Gujarat Titans IPL 2026: નવી IPL સીઝન પહેલા, ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમમાં મોટો ફેરફાર થયો છે. આ વખતે, એક ઓસ્ટ્રેલિયન અનુભવી ખેલાડી ટીમમાં જોડાઈ રહ્યો છે, જે ફ્રેન્ચાઇઝ માટે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે. આ ખેલાડીએ પોતાની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીમાં 40 સદી ફટકારી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 10, 2026, 12:54 PM IST
Gujarat Titans IPL 2026: T20 વર્લ્ડ કપના સમાપન પછી, બધાની નજર હવે IPLની નવી સીઝન પર છે. આ ટુર્નામેન્ટ 28 માર્ચથી શરૂ થવાની છે, અને બધી ટીમો તેની તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત છે. આ દરમિયાન, મળતી માહિતી મુજબ, એક દિગ્ગજ ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટર ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમમાં જોડાઈ રહ્યો છે. આ ખેલાડીએ પોતાની ઘાતક બેટિંગથી વિશ્વ ક્રિકેટમાં મજબૂત છાપ છોડી છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 40 સદી પણ ફટકારી છે. ચાલો જાણીએ કે આ ખેલાડી કોણ છે.

IPLની શરૂઆત 28 માર્ચથી થવા જઈ રહી છે, ભારતીય ટીમે હાલમાં જ T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે, અમદાવાદમાં જ ફાઈનલ મેચ રમાઈ હતી, જે ગુજરાત ટાઈટન્સનું હોમ ગ્રાઉન્ડ છે, ત્યારે આ દિગ્ગજના જોડાવાથી ગુજરાતના બેટિંગમાં એક નવી ધાર જોવા મળી શકે છે. 

હેડન ગુજરાતનો બેટિંગ કોચ બન્યો

ઓસ્ટ્રેલિયન અનુભવી ઓપનર મેથ્યુ હેડન ગુજરાત ટાઇટન્સના નવા બેટિંગ કોચ બન્યા છે. તે IPL 2026માં ટીમના બેટ્સમેન સાથે કામ કરશે. ટીમમાં હેડનના આવવાથી ફ્રેન્ચાઇઝીને નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત બનાવશે. શુભમન ગિલના નેતૃત્વ હેઠળની ટીમ આ સિઝનમાં સારું પ્રદર્શન કરીને ટાઇટલ જીતવાનો લક્ષ્ય રાખશે.

Gujarat Titans retain 20 players for IPL 2026 with Shubman Gill leading the charge

ફ્રેન્ચાઇઝીએ મંગળવાર, 10 માર્ચે આ માહિતી શેર કરી. હેડનના સમાવેશ અંગે, ફ્રેન્ચાઇઝના ક્રિકેટ ડિરેક્ટર, વિક્રમ સોલંકીએ કહ્યું કે, મેથ્યુના આવવાથી આ સફર માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. એક ફ્રેન્ચાઇઝ તરીકે, અમે લાંબા ગાળાની સફળતા ઇચ્છીએ છીએ અને અમારા ક્રિકેટ ઇકોસિસ્ટમને સુધારવા માટે સતત કામ કરી રહ્યા છીએ.

 

 

Saying '𝗛𝗮𝘆-𝗗𝗼𝘀t' to @HaydosTweets 👋 pic.twitter.com/J3eE59AzM1

— Gujarat Titans (@gujarat_titans) March 10, 2026

