મિલર નહીં આ કારણે હાર્યું દિલ્હી કેપિટલ્સ ! મેચ બાદ કેપ્ટન અક્ષર પટેલે કોના પર ફોડ્યું હારનું ઠીકરું

Axar Patel Statement : IPL 2026માં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે દિલ્હી કેપિટલ્સનો એક રનથી પરાજય થયો હતો. મેચ બાદ ટીમના કેપ્ટન અક્ષર પટેલે કહ્યું કે તેઓ વધુ સમજદારીપૂર્વક રમી શક્યા હોત. ત્યારે કેપ્ટને હારનું કારણ શું આપ્યું તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 09, 2026, 12:41 PM IST
  • દિલ્હી કેપિટલ્સ IPL 2026માં જીતની હેટ્રિક મેળવવાથી ચૂકી ગયું
  • DCને ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે એક રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો
  • ટીમની હાર પછી કેપ્ટન અક્ષર પટેલે આપ્યું નિવેદન

Axar Patel Statement : દિલ્હી કેપિટલ્સ IPL 2026માં જીતની હેટ્રિક મેળવવાથી ચૂકી ગયું. બુધવારે અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી સીઝનની 14મી મેચમાં DCને ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે એક રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. પહેલા બેટિંગ કરતા ગુજરાતે કુલ 210 રન બનાવ્યા. દિલ્હીની ટીમને છેલ્લા બે બોલમાં ફક્ત બે રનની જરૂર હતી પરંતુ અંતે હારનો સામનો કરવો પડ્યો.

ટીમની હાર પછી અક્ષર પટેલે શું કહ્યું ?

દિલ્હી કેપિટલ્સની હાર બાદ અક્ષર પટેલે કહ્યું કે બંને ટીમોએ સારું ક્રિકેટ રમ્યું. તેણે વધુમાં કહ્યું કે અમે જે રીતે રમ્યા તે જોતાં, મને લાગે છે કે બંને ટીમોએ ખૂબ જ સારું ક્રિકેટ રમ્યું. મને લાગે છે કે આટલી નજીકની સ્પર્ધામાં તમે કોઈપણ સામે આંગળી કરી શકો છો. તેથી હું માનું છું કે અમે ખૂબ જ સારું ક્રિકેટ રમ્યા.

બેટ્સમેન વધુ સમજદારીપૂર્વક રમી શક્યા હોત

અક્ષર પટેલ માને છે કે જો ટીમના બેટ્સમેન વધુ સમજદારીપૂર્વક રમ્યા હોત, તો ટાર્ગેટ ઘણું વહેલા ચેઝ કરી શક્યા હોત. તેણે કહ્યું કે મને લાગે છે કે ટાર્ગેટનો પીછો કરતી વખતે અમે થોડી વધુ સમજદારીપૂર્વક રમી શક્યા હોત. વિકેટો પડી તે મહત્વપૂર્ણ તબક્કે મને લાગે છે કે જો તે આઉટ થયા ન હોત, તો અમે ચેઝ ખૂબ વહેલા પૂર્ણ કરી શક્યા હોત.

કેએલ રાહુલની ઇનિંગની પ્રશંસા

કેએલ રાહુલે 92 રનની ઇનિંગ રમી. તેની બેટિંગ પર અક્ષરે કહ્યું કે, રાહુલે ખૂબ જ સારી ઇનિંગ્સ રમી. તે પાવરપ્લેમાં જે રીતે ઈનિંગ ચાલી રહી હતી, એ જ ગતિ જાળવી રાખવામાં સફળ રહ્યો. જ્યારે બીજા છેડે વિકેટો પડી રહી હતી, ત્યારે પણ તેણે પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું અને પોતાના છેડેથી ગતિ જાળવી રાખી. તેણે રન-રેટ ઘટવા દીધો નહીં. તેથી મારું માનવું છે કે તે એક શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન હતું. મને લાગે છે કે અમે સારું ક્રિકેટ રમી રહ્યા છીએ અને અમે આગામી મેચમાં જીત મેળવીશું.

