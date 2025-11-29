આયુષ મ્હાત્રેએ 18 વર્ષની ઉંમરે તોડ્યો રોહિત શર્માનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, આ કારનામું કરનાર બન્યો દુનિયાના પ્રથમ બેટ્સમેન
Ayush Mhatre: મુંબઈના આયુષ મ્હાત્રેએ તે સમયે ઇતિહાસ રચ્યો જ્યારે તેમણે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં વિદર્ભ સામે 49 બોલમાં આક્રમક સદી ફટકારી. તેઓ પ્રોફેશનલ ક્રિકેટના ત્રણેય ફોર્મેટ ફર્સ્ટ-ક્લાસ, લિસ્ટ A અને T20માં સદી ફટકારનાર સૌથી યુવા ખેલાડી બની ગયો છે. આ મામલામાં તેમણે ટીમ ઈન્ડિયાના પૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્માનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. આયુષ મ્હાત્રે પહેલાં આ રેકોર્ડ 'હિટમેન'ના નામે નોંધાયેલો હતો, તેમણે 19 વર્ષ અને 339 દિવસની ઉંમરે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે, શુક્રવારે લખનઉના એકાના સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ મેચમાં મ્હાત્રે 53 બોલમાં 110 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો, જેના કારણે મુંબઈએ સાત વિકેટે જીત હાંસલ કરી. આયુષ મ્હાત્રે અને રોહિત પછી ઉન્મુક્ત ચંદ 20 વર્ષની ઉંમરે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરનાર ત્રીજા ખેલાડી છે.
ત્રણેય ફોર્મેટમાં સદી ફટકારનાર સૌથી યુવા બેટ્સમેન
1. આયુષ મ્હાત્રે -18 વર્ષ 135 દિવસ
2. રોહિત શર્મા -19 વર્ષ 339 દિવસ
3. ઉન્મુક્ત ચંદ - 20 વર્ષ 0 દિવસ
4. ક્વિન્ટન ડી કોક - 20 વર્ષ 62 દિવસ
5. અહેમદ શહઝાદ - 20 વર્ષ 97 દિવસ
આયુષ મ્હાત્રેએ ફટકારી શાનદાર સદી
મેચની વાત કરીએ તો, મુંબઈએ આયુષ મ્હાત્રેની તોફાની સદીની મદદથી 193 રનનો ટાર્ગેટને સરળતાથી હાંસલ કરી લીધો. તેમણે પોતાની આ તોફાની ઇનિંગ્સમાં 8 ચોગ્ગા અને 7 ગગનચુંબી છગ્ગા ફટકાર્યા.
આયુષ મ્હાત્રેને આ દરમિયાન શિવમ દુબેનો જોરદાર સાથ મળ્યો, જેમણે માત્ર 19 બોલમાં 39 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ રમી, જેમાં ત્રણ છગ્ગા અને 3 ચોગ્ગા સામેલ હતા.આ પહેલાં, વિદર્ભે બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 9 વિકેટના નુકસાન પર 192 રન બનાવ્યા હતા. તેમની ઇનિંગ્સમાં અથર્વ તાયડે અને અમન મોખાડેએ અર્ધસદી ફટકારી હતી.
આયુષ મ્હાત્રે આ વર્ષે ખૂબ જ સારા ફોર્મમાં છે. મ્હાત્રે ઈન્ડિયા U19 ટીમ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) બન્ને માટે એક સારો સંકેત છે. ખાસ વાત એ છે કે, BCCIએ શુક્રવારે એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC) એશિયા કપ માટે U19 ટીમની જાહેરાત કરી છે. આ ટૂર્નામેન્ટ માટે પસંદ કરાયેલી 15 સભ્યોની ટીમમાં મ્હાત્રેને ઈન્ડિયાના U19 કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. CSKએ તેમને ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)ની આગામી સિઝન માટે પણ રિટેન કર્યો છે.
