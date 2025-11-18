બાબર આઝમને લાગ્યો મોટો ઝટકો, T20 શ્રેણી પહેલા ICCએ ફટકારી આકરી સજા
પાકિસ્તાન અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ 18 નવેમ્બરે રમાશે. આ મેચ પહેલા બાબર આઝમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ICCએ તેને આકરી સજા ફટકારી છે.
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમે તાજેતરમાં શ્રીલંકાને ODI શ્રેણીમાં 3-0થી ક્લીન સ્વીપ કર્યું હતું. શ્રેણીની બીજી મેચમાં પાકિસ્તાનના સ્ટાર બેટ્સમેને શાનદાર સદી ફટકારી. તેણે 102 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી. જો કે, શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ ODIમાં બાબર આઝમ પોતાની લય જાળવી શક્યો નહીં અને માત્ર 34 રન બનાવીને આઉટ થયો. હવે પાકિસ્તાન ટીમ T20 શ્રેણીમાં ઝિમ્બાબ્વેનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે. આ મેચ પહેલા બાબર આઝમ માટે ખરાબ સમાચાર આવ્યા છે. તેને આકરી સજા ફટકારવામાં આવી છે.
ICCએ બાબરને ફટકારી આકરી સજા
બાબર આઝમને ICC આચાર સંહિતાના લેવલ 1ના ઉલ્લંઘન બદલ તેની મેચ ફીના 10% દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. ત્રીજી ODIમાં આઉટ થયા પછી બાબરને તેની આ હરકત માટે દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. પાકિસ્તાનની ઇનિંગ્સની 21મી ઓવરમાં આઉટ થયા પછી, તેણે પોતાના બેટથી સ્ટમ્પ પર પ્રહાર કર્યો, જેના કારણે ICCએ તેની સામે આ કાર્યવાહી કરી છે.
31 વર્ષીય પાકિસ્તાની બેટ્સમેનને ICC આચારસંહિતાના ઉલ્લંઘનનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો છે, જે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ દરમિયાન ક્રિકેટ સાધનો અથવા કપડાં, ગ્રાઉન્ડ સાધનો અથવા ફિક્સર અને ફિટિંગના દુરુપયોગ સાથે સંબંધિત છે. વધુમાં તેના શિસ્ત રેકોર્ડમાં એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ ઉમેરવામાં આવ્યો છે, જે 24 મહિનાના સમયગાળામાં તેનો પહેલો ગુનો છે.
બાબરે પોતાનો ગુનો સ્વીકાર્યો
બાબરે પોતાનો ગુનો સ્વીકાર્યો અને દંડ સ્વીકાર્યો, આમ ઔપચારિક સુનાવણીની જરૂરિયાત ટાળી. લેવલ 1 ઉલ્લંઘન માટે લઘુત્તમ દંડ સત્તાવાર ઠપકો છે અને મહત્તમ દંડ ખેલાડીની મેચ ફીના 50 ટકા અને એક કે બે ડિમેરિટ પોઈન્ટ છે.
