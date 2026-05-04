Prev
Next
હોમSportsPSL 2026માં બાબર આઝમની ટીમ ચેમ્પિયન, IPLના એક ખેલાડીની સેલરી જેટલી પણ ના મળી ઈનામી રકમ !

PSL 2026માં બાબર આઝમની ટીમ ચેમ્પિયન, IPLના એક ખેલાડીની સેલરી જેટલી પણ ના મળી ઈનામી રકમ !

PSL 2026 : પાકિસ્તાન સુપર લીગની 11મી સીઝનમાં બાબર આઝમની આગેવાની હેઠળની પેશાવર ઝાલ્મી ચેમ્પિયન બની છે. 3 મેના રોજ લાહોરના ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી ફાઇનલ મેચમાં પેશાવર ઝાલ્મીએ હૈદરાબાદ કિંગ્સમેનને 5 વિકેટથી હરાવ્યું. ત્યારે એ પણ જાણી લઈએ કે PSL 2026 ચેમ્પિયન ટીમને કેટલી ઇનામી રકમ મળી.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: May 04, 2026, 01:06 PM IST
  • PSL 2026માં પેશાવર ઝાલ્મી હૈદરાબાદ કિંગ્સમેનને હરાવીને ચેમ્પિયન
  • લાહોરના ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ ખાતે ફાઇનલ મેચ રમાઈ હતી
  • વિજેતા ફ્રેન્ચાઇઝીને 5,00,000 યુએસ ડોલર એટલે કે લગભગ ₹4.74 કરોડ મળ્યા

Trending Photos

PSL 2026માં બાબર આઝમની ટીમ ચેમ્પિયન, IPLના એક ખેલાડીની સેલરી જેટલી પણ ના મળી ઈનામી રકમ !

PSL 2026 : પાકિસ્તાન સુપર લીગની 11મી સીઝનમાં બાબર આઝમની આગેવાની હેઠળની પેશાવર ઝાલ્મી હૈદરાબાદ કિંગ્સમેનને 5 વિકેટથી હરાવીને ચેમ્પિયન બની છે. રવિવારે લાહોરના ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ ખાતે ફાઇનલ મેચ રમાઈ હતી. પહેલા બેટિંગ કરતા હૈદરાબાદની ટીમ 129 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ પેશાવરે 5 વિકેટ ગુમાવીને સફળતાપૂર્વક ટાર્ગેટ ચેઝ કર્યો.

Add Zee News as a Preferred Source

પ્રથમ બેટિંગ કરતા હૈદરાબાદ કિંગ્સ નોંધપાત્ર સ્કોર કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ. હૈદરાબાદ 129 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. ટીમ માટે સેમ અયુબે અડધી સદી ફટકારી તેના સિવાય અન્ય કોઈ બેટ્સમેન નોંધપાત્ર સ્કોર નોંધાવી શક્યો નહીં. કેપ્ટન માર્નસ લાબુશેન પણ ખાસ કંઈ કરી શક્યો નહીં. ટાર્ગેટનો પીછો કરતા પેશાવર ઝાલ્મીએ મેચ 5 વિકેટથી આરામથી જીતી લીધી અને ટ્રોફી પોતાને નામ કરી.

PSL 2026માં વિજેતા ટીમને કેટલી ઈનામી રકમ મળી ?

લાહોરના ગદ્દાફી સ્ટેડિયમમાં પેશાવર ઝાલ્મીની જીત થતાં મોટી ઈનામી રકમ મળી છે. તો હારેલી ટીમ પણ ખાલી હાથે પાછી ફરી નથી. વિજેતા ફ્રેન્ચાઇઝીને 5,00,000 યુએસ ડોલર એટલે કે લગભગ ₹4.74 કરોડ મળ્યા, જ્યારે રનર-અપને 3,00,000 યુએસ ડોલર એટલે કે લગભગ ₹2.84 કરોડ મળ્યા. વધુમાં શ્રેષ્ઠ ખેલાડી વિકાસ કાર્યક્રમ ધરાવતી ટીમને વધારાના 2,00,000 યુએસ ડોલર આપવામાં આવ્યા.

IPL અને PSL વચ્ચે મોટો તફાવત

ઉલ્લેખનીય છે કે, IPL 2025 સીઝનમાં વિજેતા ટીમને ₹25 કરોડ મળ્યા હતા, જ્યારે રનર-અપ ટીમને ₹13 કરોડ મળ્યા હતા. તો PSL 2026માં ચેમ્પિયન ટીમને ₹4.74 કરોડ મળ્યા છે. તમે IPL અને PSL વચ્ચેનો આ તફાવતનો અંદાજ એ હકીકત પરથી લગાવી શકો છો કે IPL 2026 પહેલાં યોજાયેલી મીની-ઓક્શન દરમિયાન કેટલાય ખેલાડીઓને 5 કરોડથી વધુની કિંમતે ખરીદવામાં આવ્યા હતા. તેથી કહી શકાય કે, PSL 2026ની ઈનામી રકમ IPLના એક ખેલાડીના પગાર કરતાં પણ ઓછી છે.  

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
PSL 2026pakistan super leagueBabar AzamPSL 2026 Prize Money

Trending news