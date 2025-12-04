સતત 4 મેચમાં ફટકારી 4 સદી, આ છે ODIનો અમર વર્લ્ડ રેકોર્ડ, આ ખુંખાર બેટ્સમેનથી વિરાટ-રોહિત પણ ઘણા પાછળ
Impossible World Record: વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માને વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટના બાદશાહ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ એવો છે, જે આ બન્ને બેટ્સમેન પોતાના કરિયરમાં હજુ સુધી બનાવી શક્યા નથી.
Impossible World Record: વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માને વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટના બાદશાહ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ એવો છે, જે આ બન્ને બેટ્સમેન પોતાના કરિયરમાં હજુ સુધી બનાવી શક્યા નથી. વિરાટ કોહલીની વાત કરીએ તો તેમણે વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં દુનિયામાં સૌથી વધારે 53 સદી ફટકારવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. બીજી તરફ રોહિત શર્માના નામે વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં ત્રણ બેવડી સદી ફટકારવાનો અનોખો વર્લ્ડ રેકોર્ડ નોંધાયેલો છે. રોહિત શર્માએ વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં 264 રનની સૌથી મોટી વ્યક્તિગત ઇનિંગ પણ રમી છે.
ODIનો અમર વર્લ્ડ રેકોર્ડ
વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટનો એક અમર વર્લ્ડ રેકોર્ડ એવો છે, જેને હજુ સુધી દુનિયાનો કોઈ પણ બેટ્સમેન તોડી શક્યો નથી. આ વર્લ્ડ રેકોર્ડને સચિન તેંડુલકર, વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા જેવા મહાન બેટ્સમેન પણ તોડી શક્યા નથી. વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટનો આ દુર્લભ વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે સતત 4 મેચોમાં 4 સદી ફટકારવાનો કમાલ. દુનિયામાં ફક્ત એક જ બેટ્સમેન એવો છે, જેણે વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં સતત 4 મેચોમાં 4 સદી ફટકારવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
4 મેચમાં સતત ફટકારી 4 સદી
શ્રીલંકાના મહાન બેટ્સમેન કુમાર સંગાકારાએ વર્ષ 2015માં વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં સતત 4 મેચોમાં 4 સદી ફટકારવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. કુમાર સંગાકારાએ આ કમાલ 2015ના વર્લ્ડ કપ દરમિયાન કર્યો હતો. કુમાર સંગાકારાએ 2015ના વર્લ્ડ કપ દરમિયાન બાંગ્લાદેશ, ઇંગ્લેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા અને સ્કોટલેન્ડ સામે સતત 4 મેચોમાં 4 સદી ફટકારી હતી.
કુમાર સંગાકારાએ આ દરમિયાન અણનમ 105, અણનમ 117, 104 અને 124 રનની ઇનિંગ્સ રમી હતી. વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા જેવા બેટ્સમેન પણ હજી સુધી આ વર્લ્ડ રેકોર્ડને સ્પર્શી શક્યા નથી.
આ ખુંખાર બેટ્સમેનથી વિરાટ-રોહિત પણ ઘણા પાછળ
કુમાર સંગાકારાથી વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા પણ ઘણા પાછળ છે. વિરાટ કોહલીએ વર્ષ 2018માં સતત 3 વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ મેચોમાં 3 સદી ફટકારી હતી. વિરાટ કોહલીએ વર્ષ 2018માં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ત્રણ મેચોની વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ સિરીઝ દરમિયાન 140, અણનમ 157 અને 107 રનની ઇનિંગ્સ રમી હતી.
જ્યારે રોહિત શર્માએ 2019ના વર્લ્ડ કપ દરમિયાન સતત 3 વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ મેચોમાં 3 સદી ફટકારી હતી. રોહિત શર્માએ 2019ના વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ઇંગ્લેન્ડ, બાંગ્લાદેશ અને શ્રીલંકા સામે સતત 3 મેચોમાં 3 સદી ફટકારી હતી. રોહિત શર્માએ આ દરમિયાન 102, 104 અને 103 રનની ઇનિંગ્સ રમી હતી.
