સતત 4 મેચમાં ફટકારી 4 સદી, આ છે ODIનો અમર વર્લ્ડ રેકોર્ડ, આ ખુંખાર બેટ્સમેનથી વિરાટ-રોહિત પણ ઘણા પાછળ

Impossible World Record: વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માને વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટના બાદશાહ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ એવો છે, જે આ બન્ને બેટ્સમેન પોતાના કરિયરમાં હજુ સુધી બનાવી શક્યા નથી. 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 04, 2025, 05:40 PM IST

Impossible World Record: વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માને વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટના બાદશાહ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ એવો છે, જે આ બન્ને બેટ્સમેન પોતાના કરિયરમાં હજુ સુધી બનાવી શક્યા નથી. વિરાટ કોહલીની વાત કરીએ તો તેમણે વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં દુનિયામાં સૌથી વધારે 53 સદી ફટકારવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. બીજી તરફ રોહિત શર્માના નામે વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં ત્રણ બેવડી સદી ફટકારવાનો અનોખો વર્લ્ડ રેકોર્ડ નોંધાયેલો છે. રોહિત શર્માએ વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં 264 રનની સૌથી મોટી વ્યક્તિગત ઇનિંગ પણ રમી છે.

ODIનો અમર વર્લ્ડ રેકોર્ડ
વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટનો એક અમર વર્લ્ડ રેકોર્ડ એવો છે, જેને હજુ સુધી દુનિયાનો કોઈ પણ બેટ્સમેન તોડી શક્યો નથી. આ વર્લ્ડ રેકોર્ડને સચિન તેંડુલકર, વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા જેવા મહાન બેટ્સમેન પણ તોડી શક્યા નથી. વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટનો આ દુર્લભ વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે સતત 4 મેચોમાં 4 સદી ફટકારવાનો કમાલ. દુનિયામાં ફક્ત એક જ બેટ્સમેન એવો છે, જેણે વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં સતત 4 મેચોમાં 4 સદી ફટકારવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.

4 મેચમાં સતત ફટકારી 4 સદી
શ્રીલંકાના મહાન બેટ્સમેન કુમાર સંગાકારાએ વર્ષ 2015માં વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં સતત 4 મેચોમાં 4 સદી ફટકારવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. કુમાર સંગાકારાએ આ કમાલ 2015ના વર્લ્ડ કપ દરમિયાન કર્યો હતો. કુમાર સંગાકારાએ 2015ના વર્લ્ડ કપ દરમિયાન બાંગ્લાદેશ, ઇંગ્લેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા અને સ્કોટલેન્ડ સામે સતત 4 મેચોમાં 4 સદી ફટકારી હતી. 

કુમાર સંગાકારાએ આ દરમિયાન અણનમ 105, અણનમ 117, 104 અને 124 રનની ઇનિંગ્સ રમી હતી. વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા જેવા બેટ્સમેન પણ હજી સુધી આ વર્લ્ડ રેકોર્ડને સ્પર્શી શક્યા નથી.

આ ખુંખાર બેટ્સમેનથી વિરાટ-રોહિત પણ ઘણા પાછળ
કુમાર સંગાકારાથી વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા પણ ઘણા પાછળ છે. વિરાટ કોહલીએ વર્ષ 2018માં સતત 3 વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ મેચોમાં 3 સદી ફટકારી હતી. વિરાટ કોહલીએ વર્ષ 2018માં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ત્રણ મેચોની વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ સિરીઝ દરમિયાન 140, અણનમ 157 અને 107 રનની ઇનિંગ્સ રમી હતી.

જ્યારે રોહિત શર્માએ 2019ના વર્લ્ડ કપ દરમિયાન સતત 3 વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ મેચોમાં 3 સદી ફટકારી હતી. રોહિત શર્માએ 2019ના વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ઇંગ્લેન્ડ, બાંગ્લાદેશ અને શ્રીલંકા સામે સતત 3 મેચોમાં 3 સદી ફટકારી હતી. રોહિત શર્માએ આ દરમિયાન 102, 104 અને 103 રનની ઇનિંગ્સ રમી હતી.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

World RecordBack to Back 4 CenturiesImpossible world recordઅસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડકુમાર સંગાકારા

