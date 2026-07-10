/ઇંગ્લેન્ડમાં શરમજનક હાર બાદ BCCI એક્શન મોડમાં! શું ગૌતમ ગંભીરની નોકરી જોખમમાં? ખેલાડીઓ સામે પણ થશે કાર્યવાહી!

નવી દિલ્હીઃ ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસ પર સતત ત્રણ ટી20 મેચ હાર્યા બાદ ટીમ ઈન્ડિયાના કોચિંગ સ્ટાફ પર કાર્યવાહી થઈ શકે છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે ટી20 સિરીઝમાં નિરાશાજનક પ્રદર્શન માટે બીસીસીઆઈ ટીમના કોચિંગ સ્ટાફ અને ખેલાડીઓના પ્રદર્શનની સમીક્ષા કરી શકે છે. પરંતુ હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીરનો કોન્ટ્રાક્ટ 2027 સુધી છે, પરંતુ બીસીસીઆઈના સૂત્રો પ્રમાણે ટીમના વર્તમાન પ્રદર્શન બાદ તેની નોકરી પર સંકટના વાદળો છવાયા છે.
મહત્વનું છે કે શ્રેયસ અય્યરની આગેવાનીમાં ભારતે સતત બે ટી20 સિરીઝ ગુમાવવી પડી છે. ભારતીય ટીમને પહેલા આયર્લેન્ડે 2-0થી પરાજય આપ્યો અને હવે ઈંગ્લેન્ડે પાંચ મેચની ટી20 સિરીઝમાં 3-0ની અજેય સરસાઈ મેળવી લીધી છે. ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે એક મેચ વરસાદને કારણે રદ્દ થઈ ગઈ હતી.
ટીમ મેનેજમેન્ટના નિર્ણય પર ઉઠ્યા સવાલ
બીસીસીઆઈ દ્વારા ભારતીય ટીમની સમીક્ષા કરવાની વાત એટલા માટે સામે આવી છે, કારણ કે ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસ પર ટીમ મેનેજમેન્ટના ઘણા નિર્ણયો પર સવાલ ઉઠી રહ્યાં છે. ખાસ કરી સંજૂ સેમસનને ટીમમાંથી ડ્રોપ કરવાના નિર્ણયની આલોચના થઈ રહી છે. સંજૂ સેમસનને ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ પ્રથમ ટી20 મેચ બાદ બહાર કરી દેવામાં આવ્યો હતો. તેના સ્થાને વૈભવ સૂર્યવંશીને ઓપનિંગમાં ઉતારવામાં આવ્યો, પરંતુ આ નિર્ણય ભારે પડ્યો છે.
બીજીતરફ ઈશાન કિશન અને તિલક વર્માનું ફોર્મ પણ ટીમ ઈન્ડિયા માટે માથાનો દુખાવો બની ગયું છે. આયર્લેન્ડ સિરીઝ અને ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસ પર તિલક વર્મા સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. હવે સવાલ ઉઠી રહ્યો છે કે સતત ફ્લોપ જઈ રહેલા તિલકને એટલા માટે બહાર કરવામાં આવી રહ્યો નથી કારણ કે તે વાઇસ કેપ્ટન છે? તો ઈશાનની વાત કરીએ તો તે ઈંગ્લેન્ડની પિચો પર રન બનાવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે.