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ઇંગ્લેન્ડમાં શરમજનક હાર બાદ BCCI એક્શન મોડમાં! શું ગૌતમ ગંભીરની નોકરી જોખમમાં? ખેલાડીઓ સામે પણ થશે કાર્યવાહી!

ભારતીય ટીમ માર્ચ મહિનામાં આઈસીસી ટી20 વિશ્વકપમાં ચેમ્પિયન બની હતી. પરંતુ ત્યારબાદ આયર્લેન્ડ અને ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસ પર ટીમની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ છે. ભારતે બંને દેશો સામે સિરીઝ ગુમાવી દીધી છે. ટીમ મેનેજમેન્ટના નિર્ણયો પર સવાલ ઉઠી રહ્યાં છે. તેવામાં બીસીસીઆઈ આ પ્રદર્શનની સમીક્ષા કરી શકે છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 10, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:53 PM IST
ઇંગ્લેન્ડમાં શરમજનક હાર બાદ BCCI એક્શન મોડમાં! શું ગૌતમ ગંભીરની નોકરી જોખમમાં? ખેલાડીઓ સામે પણ થશે કાર્યવાહી!
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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