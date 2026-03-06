બેક ટુ બેક T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ, ભારત પહેલા ફક્ત 2 ટીમો જ કરી શકી છે આવું, પાકિસ્તાન પણ આ લિસ્ટમાં
T20 World Cup Finals: ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ટીમ ઈન્ડિયાએ ઈંગ્લેન્ડને હરાવીને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. આ ભારતનો સતત બીજો T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ છે. 8 માર્ચે ટાઇટલ મેચમાં ભારત ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટકરાશે.
T20 World Cup Finals: સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ટીમ ઈન્ડિયાએ ઇંગ્લેન્ડને હરાવીને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. ભારતનો સતત બીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ રમવા જઈ રહ્યું છે, અગાઉ, રોહિત શર્માની આગેવાની હેઠળની ટીમ ઈન્ડિયાએ દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને 2024 T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો.
ફાઇનલમાં, ભારત ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટકરાશે
ટીમ ઈન્ડિયા આ યાદીમાં પાકિસ્તાન સાથે જોડાઈને બે સતત બે T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં રમનારી ત્રીજી ટીમ બની છે. સેમિફાઇનલમાં, ભારતે ઈંગ્લેન્ડ માટે 254 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો હતો. આ લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ઈંગ્લેન્ડની ટીમ ફક્ત 246 રન જ બનાવી શકી. ટીમ ઈન્ડિયાએ મેચ 7 રનથી જીતી લીધી. ફાઇનલમાં, ભારત ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટકરાશે, જેણે દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને ટાઇટલ મેચમાં પોતાનું સ્થાન પહેલાથી જ સુરક્ષિત કરી લીધું છે.
આ ભારતનો સતત બીજો T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ છે. ટીમ ઇન્ડિયા પહેલા, પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા આ સિદ્ધિ મેળવી ચૂક્યા છે. પાકિસ્તાને 2007 અને 2009માં સતત બે T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ રમી હતી. 2007માં, તેઓ ભારત સામે હારી ગયા હતા, જ્યારે 2009માં, પાકિસ્તાન ટ્રોફી જીતવામાં સફળ રહ્યું હતું.
શ્રીલંકાએ ભારતને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું
શ્રીલંકાએ 2012 અને 2014માં સતત બે T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ રમી હતી. તેઓ 2012માં હારી ગયા હતા, જ્યારે 2014માં, શ્રીલંકાએ ભારતને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું હતું.
ભારત પાસે ઇતિહાસ રચવાની તક
ટીમ ઇન્ડિયા પાસે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ઇતિહાસ રચવાની તક છે. જો ભારત 8 માર્ચે ફાઇનલમાં ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવે છે, તો ટીમ ઈન્ડિયાનું નામ ઇતિહાસના પાનામાં સુવર્ણ અક્ષરોમાં કોતરવામાં આવશે.
જો ભારત જીતે છે, તો તે બે સતત બે T20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર પ્રથમ દેશ બનશે.
