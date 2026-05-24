/IPL 2026 વચ્ચે આવ્યા ખરાબ સમાચાર ! ભારતીય ખેલાડીનું ફિલ્ડ પર હાર્ટ એટેક આવતા મોત, જાણો

IPL 2026: IPL 2026 સીઝન દરમિયાન, ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોને એક દુઃખદ સમાચાર મળ્યા છે. ભારતીય ટીમના સ્ટાર્સ કેએલ રાહુલ, મયંક અગ્રવાલ, રોબિન ઉથપ્પા અને મનીષ પાંડે સાથે રમનાર 39 વર્ષીય ખેલાડીનું નિધન થયું છે. આખું ક્રિકેટ જગત આ નુકસાન પર શોક વ્યક્ત કરી રહ્યું છે.
IPL 2026: ભારતીય ક્રિકેટ જગતને આજે હૃદયદ્રાવક સમાચાર મળ્યા છે. 2014-15 રણજી ટ્રોફીમાં કર્ણાટક માટે રમનાર એક ઝડપી બોલરનું માત્ર 39 વર્ષની ઉંમરે અવસાન થયું છે. આ સમાચારથી બધા ખેલાડીઓ ખૂબ જ દુઃખી છે. આ ઝડપી બોલરે ટીમ ઈન્ડિયા માટે ઘણા સ્ટાર ખેલાડીઓ સાથે ઘરેલુ ક્રિકેટ પણ રમી હતી. તે લાંબા સમયથી રમ્યો ન હતો, જોકે તે હજુ પણ કર્ણાટકની સ્થાનિક લીગમાં જોવા મળતો હતો.
કર્ણાટકના ખેલાડીનું અવસાન
કર્ણાટક માટે ડિવિઝનલ રમત રમતી વખતે ઝડપી બોલર એસએલ અક્ષયને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો હતો. તેનું માત્ર 39 વર્ષની ઉંમરે અવસાન થયું. ભૂતપૂર્વ ભારતીય ખેલાડી ડોડ્ડા ગણેશે સોશિયલ મીડિયા પર આ સમાચાર શેર કર્યા.
એસએલ અક્ષય 2014-15 રણજી ટ્રોફીમાં કર્ણાટક ટીમનો ભાગ હતો, પરંતુ તેણે એક પણ મેચ રમી ન હતી. તેણે 6 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી હતી, જેમાં 28.11ની સરેરાશથી 18 વિકેટ લીધી હતી. ત્રણ લિસ્ટ એ મેચમાં, અક્ષયે 22.16 ની સરેરાશથી 6 વિકેટ લીધી હતી. વધુમાં, નવ T20 મેચોમાં, તેણે 26.37ની સરેરાશથી આઠ બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા. જોકે, 2013થી તેને કર્ણાટક ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી.
Terrible terrible news for the cricket community. SL Akshay, 39, a fast bowler, whom I saw from close quarters from his U19 days has passed away today while playing a division match.
Just don’t have words to express my grief. A soft spoken guy who played for Karnataka in 2011/12… pic.twitter.com/AgX34j4GPw
— Dodda Ganesh | ದೊಡ್ಡ ಗಣೇಶ್ (@doddaganesha) May 24, 2026
ફિલ્ડ પર હાર્ટ એટેક
અહેવાલો અનુસાર, શ્રીલંકા અક્ષયે એક ડિવિઝનલ મેચમાં તેની ચાર ઓવર ફેંકી હતી. ત્યારબાદ તે સ્લિપમાં ફિલ્ડિંગ કરવા ગયો. તેને ચક્કર આવવા લાગ્યા અને તે આરામ કરવા માટે પેવેલિયન પાછો ગયો. તે પડી ગયો અને તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો, પરંતુ રસ્તામાં જ તેનું મૃત્યુ થયું. ખેલાડી હોવા ઉપરાંત, તેણે તાજેતરમાં કર્ણાટક અંડર-19 ટીમને કોચિંગ પણ આપ્યું. થોડા જ સમયમાં, તે યુવા ખેલાડીઓમાં પ્રિય બની ગયો.