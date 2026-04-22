IPL વચ્ચે CSK માટે ખરાબ સમાચાર, ટીમનો ઇનફોર્મ બેટ્સમેન આખી સીઝનમાંથી બહાર, હવે આ ખેલાડીની એન્ટ્રી પાક્કી !
Ayush Mhatre Injury : CSKના 18 વર્ષીય બેટ્સમેન આયુષ મ્હાત્રે IPL 2026માંથી બહાર થઈ ગયો છે. SRH સામેની મેચ દરમિયાન બેટિંગ કરતી વખતે તેને હેમસ્ટ્રિંગની સમસ્યા થઈ હતી. 17 બોલમાં 30 રન બનાવ્યા પછી રન લેતી વખતે આ ઈજા થઈ હતી.
Ayush Mhatre Injury : IPL 2026 વચ્ચે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમના 18 વર્ષીય યુવા બેટ્સમેન આયુષ મ્હાત્રે હવે આખી સીઝન માટે બહાર થઈ ગયો છે. એક સત્તાવાર નિવેદન જારી કરીને, ફ્રેન્ચાઇઝીએ પુષ્ટિ આપી કે 18 એપ્રિલે રમાયેલી સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) સામેની મેચ દરમિયાન બેટિંગ કરતી વખતે મ્હાત્રેને ડાબા પગમાં હેમસ્ટ્રિંગની ગંભીર ઈજા થઈ હતી.
CSK અનુસાર, ઈજા એટલી ગંભીર છે કે આયુષને હવે 6 થી 12 અઠવાડિયા માટે રિહેબિલિટેશનમાંથી પસાર થવું પડશે, જેના કારણે તે IPL 2026માં વાપસી કરી શકશે નહીં.
CSKના નિર્ણયની ટીકા
આ મેચમાં આયુષ મ્હાત્રે ઇમ્પેક્ટ સબસ્ટિટ્યુટ તરીકે મેદાનમાં ઉતર્યો હતો અને 17 બોલમાં 30 રન બનાવ્યા હતા. જોકે, રન લેતી વખતે તેને અચાનક દુખાવો થયો. તેમ છતાં તેણે થોડા સમય માટે બેટિંગ ચાલુ રાખી એક હકીકત જે હવે ટીમ મેનેજમેન્ટ પર પ્રશ્નો ઉભા કરી રહી છે.
ચાહકો અને ક્રિકેટ નિષ્ણાતો CSKના નિર્ણયની ટીકા કરી રહ્યા છે. આ મુદ્દો ઝડપથી સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો, જ્યાં ઘણા લોકોએ દલીલ કરી કે ખેલાડી શરૂઆતથી જ અસ્વસ્થ દેખાતો હતો અને તેના પગમાં સ્ટ્રેપ પણ હતો છતાં તેને બેટિંગ ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
Official Announcement
Ayush Mhatre has been ruled out of the remainder of IPL 2026 due to a left hamstring injury sustained while batting during the match against Sunrisers Hyderabad on April 18.
Ayush's injury will require a rehabilitation period of 6-12 weeks.
We wish Ayush… pic.twitter.com/7bGrFvqjY9
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 21, 2026
CSKની વધી મુશ્કેલી
આ ઈજા CSK માટે ચિંતાનો વિષય છે, કારણ કે ટીમ પહેલાથી જ ઈજાઓને કારણે પરેશાન છે. ફાસ્ટ બોલર ખલીલ અહેમદ પણ ઈજાને કારણે બહાર છે, એવી પરિસ્થિતિ જે ટીમના સંતુલનને સતત ખલેલ પહોંચાડી રહી છે અને હવે આયુષ મ્હાત્રેની ખોટથી તેમની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થયો છે. ટીમે હવે નવા કોમ્બિનેશન સાથે આગળ વધવું પડશે.
ફ્રેન્ચાઇઝીએ જાહેરાત કરી છે કે આયુષ મ્હાત્રે IPL 2026ની બાકીની મેચોમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. તેને ડાબા હેમસ્ટ્રિંગમાં ઈજા થઈ છે, જેના માટે 6 થી 12 અઠવાડિયાનો રિહેબિલિટેશનમાંથી પસાર થવું પડશે. અમે તેના ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ.
IPL 2026માં આયુષ મ્હાત્રેનું પ્રદર્શન
આયુષ મ્હાત્રેની વાત કરીએ તો, તે ચાલુ IPL સીઝનમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. 6 મેચમાં 6 ઇનિંગ્સમાં, આયુષે 33.50ની સરેરાશ અને 177.87ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 201 રન બનાવ્યા છે.
આયુષ મ્હાત્રેનું સ્થાન કોણ લેશે ?
આયુષ મ્હાત્રે IPL 2026માંથી બહાર થયા પછી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે હવે સૌથી મોટો પડકાર તેના સ્થાન માટે યોગ્ય વિકલ્પ શોધવાનો છે. જો કે, ટીમ પાસે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામેની તેમની આગામી મેચ પહેલા થોડો સમય છે, જેમાં વ્યૂહરચના બનાવવી પડશે.
CSKનો આગામી મુકાબલો ગુરુવારે વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે છે. આ મેચમાં ટીમ પર દબાણ રહેશે. પરિણામે ટીમ કોઈપણ બિનજરૂરી જોખમ લેવાનું ટાળશે. આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે ઉર્વિલ પટેલનું નામ અગ્રણી ખેલાડી તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. ઉર્વિલ એક આક્રમક બેટ્સમેન છે જેણે T20 ક્રિકેટમાં માત્ર 28 બોલમાં સદી ફટકારવાની નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે, જે તેની વિસ્ફોટક બેટિંગ કુશળતાનો પુરાવો છે.
આયુષ મ્હાત્રેના ગયા પછી CSKને એક એવા ખેલાડીની જરૂર છે જે ટીમમાં સરળતાથી સામેલ થઈ શકે અને નોંધપાત્ર ફેરફારો કર્યા વિના ટીમનું સંતુલન જાળવી રાખવામાં મદદ કરી શકે. ઉર્વિલ આ ભૂમિકા માટે યોગ્ય સાબિત થઈ શકે છે.
