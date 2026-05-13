/મેચના ગણતરીના કલાકો પહેલા KKRને મોટો ઝટકો, મેચ વિનર ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત, રહાણેનું વધ્યું ટેન્શન

Varun Chakravarthy Injury : IPL 2026માં RCB સામેની મહત્વપૂર્ણ મેચ પહેલા કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના સ્ટાર સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તીની ઈજાએ ટીમની ચિંતા વધારી દીધી છે. સહાયક કોચ શેન વોટસને વરુણની ફિટનેસ અને મથેશા પથિરાનાની પસંદગી અંગે એક મોટી અપડેટ આપી છે.
Varun Chakravarthy Injury : કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ 13 મેના રોજ રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ સિંહ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે ટકરાશે. આ મહત્વપૂર્ણ મેચ પહેલા ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે, તેના સ્ટાર સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તીને થયેલી ઈજા અંગે ચિંતાઓ વધી ગઈ છે. એવું લાગે છે કે તે આ મેચમાં રમી શકશે તેવી શક્યતા ખૂબ જ ઓછી છે.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના નોકઆઉટ તબક્કા દરમિયાન ખરાબ પ્રદર્શન બાદ વરુણે છેલ્લી કેટલીક IPL મેચોમાં પોતાનું ફોર્મ પાછું મેળવ્યું હતું. જે ટીમ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જોકે, આગામી મેચમાં વરુણ ચક્રવર્તીના રમવા અંગે શંકા છે. દિલ્હીમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની મેચ દરમિયાન તેને પગમાં ઈજા થઈ હતી. તે મેચમાં તેના બોલિંગ સ્પેલ દરમિયાન વરુણ ખૂબ પીડામાં દેખાતો હતો. તે મુશ્કેલીથી મેદાનની બહાર જતો જોવા મળ્યો હતો.
શેન વોટસને આપ્યું અપડેટ ?
KKRના સહાયક કોચ શેન વોટસને ચક્રવર્તીની ફિટનેસ અંગે અપડેટ આપતા જણાવ્યું કે તે સતત દેખરેખ હેઠળ છે. વોટસને કહ્યું કે વરુણ હજુ પણ તબીબી ટીમની દેખરેખ હેઠળ છે. છેલ્લી બે મેચ દરમિયાન તેને ખૂબ દુખાવો થતો હતો. તેમ છતાં તેણે અદ્ભુત રીતે સારી બોલિંગ કરી. ટીમ મેનેજમેન્ટને આશા છે કે તે RCB સામેની મેચ માટે સમયસર ફિટ થઈ જશે, જોકે હજુ સુધી કંઈ ચોક્કસ નથી.
શું મથેશા પથિરાનાને તક મળશે ?
ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડર વોટસને શ્રીલંકાના ફાસ્ટ બોલર મથેશા પથિરાના વિશે પણ વાત કરી. તે એપ્રિલના મધ્યમાં ટીમમાં જોડાયો હતો પરંતુ અત્યાર સુધી એક પણ મેચ રમ્યો નથી. વોટસને જણાવ્યું હતું કે પથિરાના સંપૂર્ણપણે ફિટ છે અને રમવા માટે તૈયાર છ. જોકે, ટીમના વિદેશી ખેલાડીઓના વર્તમાન સફળ સંયોજનને કારણે તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન આપવું અથવા ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર તરીકે તેનો ઉપયોગ કરવો મુશ્કેલ બની ગયો છે.
KKRની સતત પાંચમી જીત પર નજર
IPL 2026ની શરૂઆત નાઈટ રાઇડર્સ માટે એક દુઃસ્વપ્નથી ઓછી નહોતી. ટીમ તેની પ્રથમ છ મેચમાં ફક્ત એક જ પોઈન્ટ મેળવી શકી હતી. જોકે, KKRએ ત્યારથી જબરદસ્ત વાપસી કરી છે, સતત ચાર જીત નોંધાવીને તેની પ્લેઓફની આશા જીવંત રાખી છે. જો ટીમ તેની બાકીની બધી મેચ જીતી જાય છે, તો તેઓ સરળતાથી ટોપ-4માં સ્થાન મેળવી શકે છે.