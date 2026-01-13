RCB ફેન્સને લાગશે મોટો ઝટકો! IPL 2026માં બદલાઈ જશે ટીમનું હોમ ગ્રાઉન્ડ, જાણો ક્યાં રમાશે મેચ?
RCB New Home Matches: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને વિરાટ કોહલીના ચાહકો માટે માઠા સમાચાર આવી રહ્યા છે. IPL 2026 માં તેમની મેચ બેંગ્લોરમાં યોજાશે નહીં. RCB અધિકારીઓએ હવે આગામી સિઝનમાં તેમની મેચો માટે બે અલગ અલગ સ્ટેડિયમ પસંદ કર્યા છે. IPL 2025 દરમિયાન થયેલી નાસભાગ બાદ RCB સુરક્ષાને ધ્યાનમાં લઈ રહી છે.
RCB New Home: IPL 2026 માર્ચના છેલ્લા અઠવાડિયામાં શરૂ થવાની ધારણા છે. ચાહકો પહેલાથી જ આ મોટી ટુર્નામેન્ટ માટે ઉત્સાહિત છે. બધાની નજર ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર પર છે. વર્ષોની રાહ જોયા બાદ આખરે તેઓએ ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગનો ખિતાબ જીત્યો હતો. બધાને આશા છે કે તેઓ આગામી સિઝનમાં પાછા ફરશે. આ પહેલા, RCB અને વિરાટ કોહલીના ચાહકો માટે ખરાબ સમાચાર આવ્યા છે. તેમની હોમ મેચ બેંગલુરુમાં નહીં, પણ બીજા શહેરમાં યોજાશે.
RCB અને વિરાટ કોહલીના ચાહકો માટે મોટો ઝટકો
IPL 2026 પહેલા, RCBના ઘરઆંગણાના મેચો અંગે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા હતા. કર્ણાટક રાજ્ય ક્રિકેટ એસોસિએશને તેના ચાહકોને વચન આપ્યું હતું કે RCBની મેચો બેંગલુરુના ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં સંપૂર્ણ સુરક્ષા સાથે યોજાશે. જોકે, RCB બેંગલુરુમાં પોતાની મેચોનું આયોજન કરવાના મૂડમાં નથી. TOI ના અહેવાલ મુજબ, નવી મુંબઈ અને રાયપુર IPL 2026 માટે RCBનું નવું ઘર બની શકે છે.
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર તેમની પાંચ હોમ મેચ નવી મુંબઈમાં અને બે રાયપુરમાં રમશે. આરસીબીના અધિકારીઓએ ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમ (નવી મુંબઈ) અને શહીદ વીર નારાયણ સિંહ સ્ટેડિયમ (રાયપુર) ના અધિકારીઓ સાથે બેઠક કર્યા પછી આ સોદો અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યો છે. પરિણામે, બેંગલુરુને બદલે નવી મુંબઈ અને રાયપુર, આરસીબીના નવા હોમ ગ્રાઉન્ડ હશે.
🚨 NAVI MUMBAI & RAIPUR - THE NEW HOME OF RCB 🚨
- DY Patil Stadium in Navi Mumbai & Raipur is likely to be the home venues of RCB in IPL 2026. [Gaurav Gupta from TOI]
5 matches in Navi Mumbai & 2 matches in Raipur. pic.twitter.com/Mi7HQPNvx1
— Johns. (@CricCrazyJohns) January 13, 2026
જયપુરમાં યોજાશે નહીં રાજસ્થાન રોયલ્સની મેચ
ફક્ત આરસીબી જ નહીં, પરંતુ રાજસ્થાન રોયલ્સની મેચ પણ ખસેડવામાં આવશે. સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમ આઈપીએલ 2026 માટે આરઆરનું હોમ ગ્રાઉન્ડ રહેશે નહીં. થોડા સમય પહેલા મહારાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશને આરસીબી અને આરઆરને પુણેમાં તેમની આઈપીએલ 2026 મેચ રમવા માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. અહેવાલોમાં એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે રાજસ્થાન રોયલ્સની મેચ પુણેના ગહુંજે સ્થિત મહારાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમમાં યોજાશે. જયપુરના ચાહકો માટે પણ આ અત્યંત નિરાશાજનક સમાચાર છે.
At the end of the day, We all are Rajasthan Royals! 🩷
Pune, get ready to roll out the pink carpet – our Royals are coming! 🩷🔥 pic.twitter.com/U9bteWTh54
— Pratika's Poetry (@RRoyal_Reaper) January 2, 2026
