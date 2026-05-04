IPL વચ્ચે RCB માટે ખરાબ સમાચાર, સ્ટાર ખેલાડી અચાનક ઇંગ્લેન્ડ પરત ફર્યો
Phil Salt Injury : IPL 2026 વચ્ચે RCBને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમો પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહી છે, ત્યારે RCB માટે ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ટીમનો ઓપનિંગ બેટ્સમેન ફિલ સોલ્ટ અચાનક ઇંગ્લેન્ડ પરત ફર્યો છે. સોલ્ટ આંગળીની ઈજાને કારણે ત્રણ મેચથી પ્લેઈંગ ઈલેવનમાંથી બહાર હતો.
Phil Salt Injury : રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. IPLમાં મેચો હવે વધુને વધુ મહત્વપૂર્ણ બની રહી છે. અત્યાર સુધી કોઈ પણ ટીમે પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવ્યું નથી, કે કોઈ પણ ટીમ સત્તાવાર રીતે બહાર થઈ નથી. અહીંથી દરેક મેચ મહત્વપૂર્ણ છે, ત્યારે RCBનો સ્ટાર બેટ્સમેન ફિલ સોલ્ટ ઈજાને કારણે સાઇડલાઇન થઈ ગયો છે અને હવે તે ઇંગ્લેન્ડ પરત ફર્યો છે. તે છેલ્લી 3 મેચોમાં રમી શક્યો નહોતો.
દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની મેચ દરમિયાન ફિલ સોલ્ટ ઈજાગ્રસ્ત
18 એપ્રિલના રોજ RCB ટીમ દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે ટકરાઈ હતી. મેચની છઠ્ઠી ઓવર દરમિયાન રન બચાવવાના પ્રયાસમાં બાઉન્ડ્રી લાઇનની નજીક ડાઇવ કરતી વખતે ફિલ સોલ્ટને તેની આંગળીમાં ઈજા થઈ હતી. શરૂઆતમાં ઈજા ખાસ ગંભીર દેખાતી નહોતી. જો કે, બાદમાં ખબર પડી કે ઈજા ગંભીર છે, પરિણામે ફિલ સોલ્ટ RCB માટે સતત ત્રણ મેચ રમી શક્યો નહોતો.
આ દરમિયાન ESPNcricinfoના એક અહેવાલમાં પુષ્ટિ આપવામાં આવી છે કે ફિલ સોલ્ટ ઈંગ્લેન્ડ પાછો ફર્યો છે. સોલ્ટની ગેરહાજરીમાં જેકબ બેથેલ વિરાટ કોહલી સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરી રહ્યો છે. હવે એવું લાગે છે કે જેકબ બેથેલ આગામી મેચોમાં પણ ટીમ માટે ઓપનિંગ કરવાનું ચાલુ રાખશે.
જેકબ બેથેલ રન બનાવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે
આ સિઝનમાં ફિલ સોલ્ટે તેની ટીમ માટે છ મેચોમાં 202 રન બનાવ્યા, 168.33નો પ્રભાવશાળી સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખ્યો. જોકે, તેને હજુ સુધી આખી સિઝનમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો નથી. જો RCB ટુર્નામેન્ટમાં આગળ વધે અને ફિલ સોલ્ટ આ દરમિયાન સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થઈ જાય, તો તે સંભવિત રીતે ટીમમાં પાછો ફરી શકે છે અને રમવાનું શરૂ કરી શકે છે. તેનાથી વિપરીત જેકબ બેથેલ અત્યાર સુધી રમેલી ત્રણ મેચમાં માત્ર 39 રન જ બનાવી શક્યો છે. એક આંકડો જે ટીમ માટે ચિંતાનું કારણ બની ગયો છે.
RCBની આગામી મેચ LSG સામે
હાલ સુધી RCBએ ફિલ સોલ્ટના સ્થાને કોઈ ખેલાડીની જાહેરાત કરી નથી, કારણ કે તેને હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે ટુર્નામેન્ટમાંથી સંપૂર્ણપણે બહાર કરવામાં આવ્યો નથી. તેની સત્તાવાર ખસી જવાની પુષ્ટિ થયા પછી જ તેના સ્થાને બીજો ખેલાડી મળી શકે છે. આગામી મેચોમાં ટીમ કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે જોવાનું બાકી છે. ટીમ હવે ગુરુવારે LSG સામે તેની આગામી મેચ રમશે. ટીમ હાલમાં ટોચના ચારમાં સ્થાન ધરાવે છે અને પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવા માટે પોતાનો દાવો મજબૂત કરી રહી છે.
