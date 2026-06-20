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ટીમ ઈન્ડિયા માટે ખરાબ સમાચાર, આ સ્ટાર ખેલાડી ઈંગ્લેન્ડ સામેની સિરીઝમાંથી બહાર

Hardik Pandya : ભારતીય સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા ઈંગ્લેન્ડ સામેની ODI સિરીઝમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. હાર્દિક પંડ્યાને વારંવાર થતી ઇજાઓ ટીમ ઇન્ડિયા માટે ચિંતાનું કારણ બની શકે છે, કારણ કે તે એક શ્રેષ્ઠ ઓલરાઉન્ડરોમાંનો એક છે. આ સાથે વિરાટ કોહલીને લઈને એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 20, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:31 PM IST
ટીમ ઈન્ડિયા માટે ખરાબ સમાચાર, આ સ્ટાર ખેલાડી ઈંગ્લેન્ડ સામેની સિરીઝમાંથી બહાર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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