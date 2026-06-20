/ટીમ ઈન્ડિયા માટે ખરાબ સમાચાર, આ સ્ટાર ખેલાડી ઈંગ્લેન્ડ સામેની સિરીઝમાંથી બહાર

Hardik Pandya : ઇંગ્લેન્ડ સામેની આગામી ODI શ્રેણી પહેલા ટીમ ઇન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા ફિટનેસના ધોરણો પૂરા કરવામાં નિષ્ફળ ગયો છે અને પરિણામે તે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. બીજી તરફ પૂર્વ કેપ્ટન વિરાટ કોહલીની ફિટનેસ અંગે સારા સમાચાર છે, જેનાથી તેની વાપસીની આશા જાગી છે.
ઇંગ્લેન્ડ સામેની ODI શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત આવતા અઠવાડિયે થવાની શક્યતા છે. હાર્દિક પંડ્યા હાલમાં 50 ઓવરના ક્રિકેટ માટે સંપૂર્ણપણે ફિટ નથી. તે હજુ સુધી એવા તબક્કામાં પહોંચ્યો નથી જ્યાં તે બોલિંગના સંપૂર્ણ વર્કલોડને સતત સંભાળી શકે. આ કારણોસર તે ઇંગ્લેન્ડ સામેની શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.
હાર્દિક પંડ્યાની ફિટનેસ ચિંતાનો વિષય
હાર્દિક પંડ્યા બેંગલુરુમાં BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સમાં રિહેબ હેઠળ હતો. IPL દરમિયાન મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે રમતી વખતે કમરના દુખાવા બાદ તે પોતાની વાપસી પર કામ કરી રહ્યો હતો. પ્રેક્ટિસ દરમિયાન તેણે સંપૂર્ણ 10 ઓવરના સ્પેલની બોલિંગ કર્યા પછી તેની વાપસીની આશા જાગી હતી, પરંતુ તેના રિહેબ દરમિયાન વધુ એક ઈજા થઈ હતી.
હાર્દિક પંડ્યા અગાઉ ક્વાડ્રિસેપ્સમાં ખેંચાણને કારણે અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણી પણ ચૂકી ગયો હતો. એવું માનવામાં આવે છે કે ફિટનેસ સ્તર સુધારવા માટે લેવામાં આવેલા બોલિંગ વર્કલોડમાં વધારો થવાને કારણે આ નવી ઈજા સામે આવી છે. પરિણામે ટીમ મેનેજમેન્ટ કોઈ જોખમ લેવા માંગતું નથી અને જ્યાં સુધી તે સંપૂર્ણપણે ફિટ ન થાય ત્યાં સુધી તેને આરામ આપવામાં આવશે.
વિરાટ કોહલી અંગે સારા સમાચાર
હાર્દિક પંડ્યા અંગે ચિંતા વધી રહી છે, ત્યારે વિરાટ કોહલી વિશે સકારાત્મક સમાચાર સામે આવ્યા છે. IPL 2026ની ફાઇનલમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે રમતી વખતે કોહલીને હેમસ્ટ્રિંગમાં ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તેને અફઘાનિસ્તાન સામેની શ્રેણી ગુમાવવી પડી હતી. જોકે, હવે તેની રિકવરી સારી રીતે આગળ વધી રહી હોવાનું જાણવા મળે છે.
આગામી વર્ષે દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયામાં યોજાનાર ODI વર્લ્ડ કપ સાથે, ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટ તેના મુખ્ય ખેલાડીઓની ફિટનેસ પર ખાસ ધ્યાન આપી રહ્યું છે. વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા અને હાર્દિક પંડ્યા જેવા ખેલાડીઓ માટે આ મેગા ઇવેન્ટ માટે સંપૂર્ણપણે ફિટ રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે.
ભારતનો ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ (5 T20, 3 વનડે)
5 T20
3 વનડે