Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

ટીમ ઈન્ડિયા માટે ખરાબ સમાચાર, મેચ વિનર ખેલાડી 4 મહિના માટે બહાર

Team India : ભારતીય ચાહકો માટે ખૂબ જ ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કરીને લાંબા સમયથી ભારતીય ટીમમાં વાપસી માટે સ્પર્ધા કરી રહેલા એક ખેલાડીને ગંભીર ઈજા થઈ છે, જેના કારણે તે લગભગ ચાર મહિના માટે ક્રિકેટથી બહાર થઈ ગયો છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 09, 2025, 02:23 PM IST

Trending Photos

ટીમ ઈન્ડિયા માટે ખરાબ સમાચાર, મેચ વિનર ખેલાડી 4 મહિના માટે બહાર

Team India : ભારતીય ખેલાડીએ ભારત A માટે અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યા બાદ મુખ્ય ટીમમાં વાપસી માટે મજબૂત દાવો રજૂ કર્યો હતો. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની સિરીઝમાં તેને તક મળવાની શક્યતા હતી, પરંતુ પસંદગીકારોએ તેને તક આપી નહોતી. હવે, એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. ભારત માટે રમતી વખતે ખેલાડીને ઈજા થઈ હતી જેના કારણે તે લગભગ ચાર મહિના માટે ક્રિકેટથી દૂર થઈ ગયો છે. આ સમાચારે વર્તમાન IPL ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર માટે પણ મોટી મુશ્કેલી ઉભી કરી છે.

દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ઈજા

Add Zee News as a Preferred Source

ભારત A દક્ષિણ આફ્રિકા A સામે ચાર દિવસીય ટેસ્ટ મેચ રમી રહ્યો હતો. ત્યારે IPL ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરના કેપ્ટન રજત પાટીદારને ગંભીર ઈજા થઈ હતી. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, પાટીદાર લગભગ ચાર મહિના માટે સાઇડલાઇન થઈ ગયો છે. પાટીદારે પ્રથમ ઇનિંગમાં 19 રન અને બીજી ઇનિંગમાં 28 રન બનાવ્યા હતા. પાટીદારે સતત પ્રદર્શન સાથે વાપસી માટે પોતાનો દાવો મજબૂત બનાવ્યો હતો. પાટીદાર હવે સમગ્ર સ્થાનિક સિઝન માટે બહાર છે.

રજત પાટીદાર સતત રન બનાવતો જોવા મળ્યો

રજત પાટીદારે 2025-26 રણજી ટ્રોફીની પોતાની પહેલી મેચમાં મધ્યપ્રદેશ માટે બેવડી સદી ફટકારી હતી. પાટીદારે અગાઉ દુલીપ ટ્રોફી, ઈરાની ટ્રોફી અને ઈન્ડિયા એ માટે બેટથી સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. IPL વિજેતા કેપ્ટન બનવાથી પાટીદારનું કદ પહેલાથી જ ઊંચું થઈ ગયું છે. જો કે, RCB આશા રાખે છે કે પાટીદાર માર્ચ પહેલા સંપૂર્ણપણે ફિટ થઈ જાય. ગત સિઝનમાં રજત ઈજાને કારણે કેટલીક મેચો ચૂકી ગયો હતો, જે દરમિયાન જીતેશ શર્માએ RCBની કમાન સંભાળી હતી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Team IndiaRajat PatidarIndia Arajat patidar injury

Trending news