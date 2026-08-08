/ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો, આ ખતરનાક ખેલાડી શ્રીલંકા શ્રેણીમાંથી બહાર, જાણો હવે કોને મળશે તક

IND vs SL : શ્રીલંકા સામેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ડાબોડી બેટ્સમેન સાઈ સુદર્શન ઈજાને કારણે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. સુદર્શનને પગના અંગૂઠામાં ઈજા થઈ હતી અને તે બેંગલુરુમાં ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE)માં રિહેબેલિટેશનમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો.
શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ભારતીય ટેસ્ટ ટીમમાં સાઈ સુદર્શનની પસંદગી ફિટનેસ ક્લિયરન્સને આધીન હતી. તે ઈજામાંથી સ્વસ્થ થવા માટે સતત રિહેબેલિટેશનમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો અને તેણે બેટિંગ પ્રેક્ટિસ પણ ફરી શરૂ કરી હતી. જોકે, તે ટેસ્ટ શ્રેણી માટે સંપૂર્ણ ફિટનેસ પ્રાપ્ત કરી શક્યો નથી. પરિણામે, તેને બંને મેચમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે.
બેટિંગ કોમ્બિનેશન પર અસર
સુદર્શનની ગેરહાજરીથી ભારતીય ટીમના બેટિંગ કોમ્બિનેશનમાં ફેરફાર થશે. તેની હાજરી ટીમમાં ડાબોડી બેટિંગ વિકલ્પને મજબૂત બનાવતી હતી. હવે ટીમ મેનેજમેન્ટે ઉપલબ્ધ ખેલાડીઓમાંથી શ્રેષ્ઠ શક્ય સંયોજન શોધવું પડશે. દેવદત્ત પડિકલ ટીમમાં છે અને સુદર્શનની ગેરહાજરીમાં તેને તક મળી શકે છે. વધુમાં ટીમ પાસે અન્ય બેટિંગ વિકલ્પો છે. ટીમ મેનેજમેન્ટ હવે ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા પ્લેઈંગ ઈલેવન અંગે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લઈ શકે છે.
પગના અંગૂઠામાં ઈજાના કારણે બહાર
સુદર્શન તેના પગના અંગૂઠામાં ઈજાનો સામનો કરી રહ્યો હતો. આ કારણે તે ભારતીય ટીમ સાથે શ્રીલંકા જઈ શક્યો નહોતો અને બેંગલુરુના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સમાં રિહેબેલિટેશનમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. તેની ફિટનેસ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી હતી. શરૂઆતમાં, એવી આશા હતી કે સુદર્શન સમયસર સંપૂર્ણ ફિટનેસ મેળવી લેશે અને શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. જોકે તેણે બેટિંગ પ્રેક્ટિસ ફરી શરૂ કરી હતી, પરંતુ આખરે તેની ફિટનેસ ટેસ્ટ શ્રેણી માટે અપૂરતી સાબિત થઈ.
ભારત-શ્રીલંકા શ્રેણી WTCનો ભાગ
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની આ બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) 2025-27 ચક્રનો ભાગ છે. પરિણામે શ્રેણીમાં મેળવેલ દરેક પોઈન્ટ બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
ભારતીય ટીમ વર્તમાન WTC ચક્રમાં તેની સ્થિતિ મજબૂત બનાવવાનું ટાર્ગેટ રાખશે. દરમિયાન શ્રીલંકાને ઘરઆંગણાની પરિસ્થિતિઓથી ફાયદો થવાની શક્યતા છે. સ્પિન બોલિંગને અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓમાં ભારતીય બેટ્સમેન અને બોલરોને પણ કસોટીનો સામનો કરવો પડશે.
ગાલેમાં પહેલી ટેસ્ટ 15 ઓગસ્ટથી શરૂ
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી મેચ 15થી 19 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગાલે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેચ સવારે 10 વાગ્યે શરૂ થશે. ત્યારબાદ શ્રેણીની બીજી અને અંતિમ ટેસ્ટ 23થી 27 ઓગસ્ટ દરમિયાન કોલંબોના એસએસસી ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાશે, જે સવારે 10 વાગ્યે શરૂ થશે.
શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ભારતની ટેસ્ટ ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, રિષભ પંત (વિકેટકીપર), દેવદત્ત પડિકલ, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, માનવ સુથાર, જસપ્રીત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, ગુરનૂર બ્રાર અને સારાંશ જૈન.