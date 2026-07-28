/ભારતીય ક્રિકેટર માટે ખરાબ સમાચાર, શ્રીલંકાની કોર્ટે ફગાવી જામીન અરજી, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

Manjot Kalra : શ્રીલંકા પોલીસે શ્રીલંકા પ્રીમિયર લીગમાં મેચ ફિક્સિંગના આરોપસર ભૂતપૂર્વ ભારતીય અંડર-19 ખેલાડી મનજોત કાલરાની ધરપકડ કરી હતી. મનજોત લીગમાં રમતી જાફના કિંગ્સ ફ્રેન્ચાઇઝનો સહ-માલિક પણ છે. જોકે, હવે તેને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે કારણ કે કોર્ટે તેની જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે અને તેને કસ્ટડીમાં મોકલી દીધો છે.
શ્રીલંકા પોલીસે કરી હતી ધરપકડ
મનજોત કાલરા ઉપરાંત શ્રીલંકા પોલીસે યુવરાજ પુષ્પાની પણ ધરપકડ કરી હતી. જાફના કિંગ્સના ખેલાડીઓએ બંને પર મેચ ફિક્સિંગનો આરોપ લગાવતી ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેના કારણે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. કોર્ટે હવે કાલરા અને પુષ્પાને જામીન આપવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે.
બંને વતી તેમના વકીલ WS ફર્નાન્ડોએ તેમની તબિયત ખરાબ હોવાનો હવાલો આપીને જામીન માટે અરજી કરી હતી. જો કે, ફરિયાદ પક્ષે અરજીનો વિરોધ કર્યો હતો અને દલીલ કરી હતી કે શ્રીલંકા પોલીસની સ્પોર્ટ્સ સંબંધિત ગુનાઓ નિવારણ માટે વિશેષ તપાસ એકમ હજુ પણ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે.
કોર્ટે જામીન અરજી ફગાવી
ચીફ મેજિસ્ટ્રેટ અસંગા એસ. બોડારાગામાએ જામીન અરજી ફગાવી દીધી અને 31 જુલાઈ સુધી તેમની કસ્ટડી ચાલુ રાખવાનો આદેશ આપ્યો. કાલરા અને પુષ્પા પર મેચ ફિક્સિંગ માટે ખેલાડીઓને 30,000 યુએસ ડોલરની ઓફર કરવાનો આરોપ છે. જાફના કિંગ્સ અને શ્રીલંકાના આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ ભાનુકા રાજપક્ષે, અવિષ્કા ફર્નાન્ડો અને દુનિથ વેલ્લાલેજની ફરિયાદો બાદ તેમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
કાલરા અને પુષ્પાના વકીલે આપ્યું નિવેદન
જામીન અરજી ફગાવી દેવાયા બાદ કાલરા અને પુષ્પાના વકીલે જણાવ્યું હતું કે, ભારતનું ગર્વથી પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો લહાવો મેળવ્યા પછી કાલરા ભારતીય રમતગમત સમુદાય સાથે સંકળાયેલા લોકો પાસેથી અપેક્ષિત જવાબદારી અને પ્રામાણિકતાને સંપૂર્ણપણે સમજે છે. તેની કારકિર્દી દરમિયાન તે આ મૂલ્યોને જાળવી રાખવા માટે પ્રતિબદ્ધ રહ્યો છે.