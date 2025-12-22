ખરાબ સમાચાર ! આ ધાકડ ખેલાડી અચાનક ઈજાગ્રસ્ત, સ્વસ્થ થવામાં લાગશે 3 મહિના, આ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર
Suzie Bates Injury : ન્યુઝીલેન્ડની સ્ટાર ખેલાડી સુઝી બેટ્સને લઈને ખરાબ સમાચાર આવ્યા છે. ઈજાને કારણે તે ઘરેલુ સિઝનમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. ગયા મહિને હેલિબર્ટન જોનસ્ટોન શીલ્ડ મેચ દરમિયાન ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે સુઝી બેટ્સને ક્વાડ્રિસેપ્સ ઈજા થઈ હતી.
Trending Photos
Suzie Bates Injury : ન્યુઝીલેન્ડની સ્ટાર ખેલાડી સુઝી બેટ્સ ઈજાગ્રસ્ત થઈ છે. જેના કારણે તે ડોમેસ્ટિક સીઝનમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. ગયા મહિને હેલિબર્ટન જોનસ્ટોન શીલ્ડ મેચ દરમિયાન ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે બેટ્સને ક્વાડ્રિસેપ્સમાં ઈજા થઈ હતી. સ્કેનથી બેટ્સની ઈજાની ગંભીરતા બહાર આવી. તેને સ્વસ્થ થવા માટે ત્રણ મહિનાના રિહેબની જરૂર પડશે.
આ મુખ્ય ટુર્નામેન્ટમાં રમવું મુશ્કેલ
બેટ્સ બાકીની ઘરેલુ સમર સિઝન માટે અનુપલબ્ધ રહેશે નહીં, જેમાં ફેબ્રુઆરીમાં ઓટાગો અને ઝિમ્બાબ્વે સામે વ્હાઇટ ફર્ન્સની હોમ સિરીઝનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, બેટ્સે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તે માર્ચમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે T20 અને ODI શ્રેણી માટે ઉપલબ્ધ રહેવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. સુપર સ્મેશ 26 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે. પ્રથમ મેચ યજમાન નોર્ધન ડિસ્ટ્રિક્ટ્સ અને ઓકલેન્ડ વચ્ચે સેડન પાર્ક ખાતે રમાશે.
2013માં મોટી ટુર્નામેન્ટ જીતી
બેટ્સે કહ્યું, "આ સમર સિઝનમાં રમી ન શકવાથી હું ખૂબ જ દુઃખી છું. હું સ્પાર્ક્સ સાથે બીજી સિઝન રમવા માટે ઉત્સુક હતી, ખાસ કરીને સુપર સ્મેશમાં. હું માર્ચમાં વ્હાઇટ ફર્ન્સ સાથે મેદાન પર પાછી ફરવા માંગુ છું, તેથી હાલમાં મારું ધ્યાન તે જ રહેશે." 38 વર્ષીય બેટ્સ રાષ્ટ્રીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની પૂર્વ કેપ્ટન છે. તેણીએ 2013માં ICC ODI ક્રિકેટર ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ જીત્યો હતો.
ન્યુઝીલેન્ડ માટે બનાયો મોટો રેકોર્ડ
સુઝી બેટ્સ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ન્યુઝીલેન્ડની મહિલા ટીમ માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. તેણી સૌથી વધુ બેટિંગ સરેરાશ પણ ધરાવે છે. બેટ્સ 2008 સમર ઓલિમ્પિક્સ દરમિયાન ન્યુઝીલેન્ડ મહિલા બાસ્કેટબોલ ટીમ માટે રમી હતી. તેણીએ નેશનલ બાસ્કેટબોલ લીગ (NBL) અને ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા રાષ્ટ્રીય બાસ્કેટબોલ લીગ (WNBL)માં વ્યાવસાયિક બાસ્કેટબોલ રમી હતી. બેટ્સે 2018માં ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન પદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું અને એમી સેટરથવેટને તેના સ્થાને નિયુક્ત કરવામાં આવી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે