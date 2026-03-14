ધરમ કરતાં ધાડ પડી ! પાકિસ્તાની ક્રિકેટર આપવા ગયો બોલ અને થઈ ગયો રન આઉટ

ગુજરાતી ન્યૂઝSportsધરમ કરતાં ધાડ પડી ! પાકિસ્તાની ક્રિકેટર આપવા ગયો બોલ અને થઈ ગયો રન આઉટ

BAN vs PAK : પાકિસ્તાનની ટીમ ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમવા માટે બાંગ્લાદેશના પ્રવાસે છે, જેની બીજી મેચ મીરપુરના સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી. આ મેચમાં પાકિસ્તાનનો ખેલાડી સલમાન આગા જે રીતે રન આઉટ થયો તે ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય બન્યો છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 14, 2026, 12:01 PM IST
  • 13 માર્ચે બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે બીજી વનડે રમાઈ
  • આ મેચમાં સલમાન આગા જે રીતે રન આઉટ થયો તેનાથી વિવાદ સર્જાયો
  • સલમાન આગા 62 બોલમાં 64 રન બનાવ્યા બાદ પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો

BAN vs PAK : 13 માર્ચે બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે બીજી વનડે દરમિયાન સલમાન આગાને મેહદી હસન મિરાઝે જે રીતે રન આઉટ કર્યો તે બાદ વિવાદ શરૂ થયો હતો. પાકિસ્તાનની ઇનિંગની 39મી ઓવરમાં બનેલી આ ઘટના ફરી એકવાર ક્રિકેટની ભાવના પર સવાલો ઉભા કરે તેવી શક્યતા છે. સલમાન આગા 62 બોલમાં 64 રન બનાવ્યા બાદ પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો, જેમાં 7 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. 

પાકિસ્તાની ક્રિકેટર સાથે દાવ થઈ ગયો ! 

સલમાન આગા નોન-સ્ટ્રાઇકર એન્ડ પર હતો અને મિરાઝને બોલ પાછો આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. તે સમયે બાંગ્લાદેશના કેપ્ટને તરત જ બોલ ઉઠાવીને સ્ટમ્પ પર ફટકાર્યો અને રન આઉટ માટે અપીલ કરી. સલમાન તેની ક્રીઝની બહાર હતો અને તેણે મેહદી હસન મિરાઝને સમજાવવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો કે તેનો રન લેવાનો કોઈ ઇરાદો નહોતો, તેમ છતાં તેને આઉટ આપવામાં આવ્યો. 

 

ક્રિકેટના નિયમ અનુસાર, જો કોઈ બેટ્સમેન બોલને 'ડેડ' માનવામાં આવે તે પહેલાં તેની ક્રીઝની બહાર હોય તો તેને રન આઉટ કરી શકાય છે. સલમાન તેના આઉટ થવાથી સ્પષ્ટપણે નારાજ હતો. રિપ્લે આવે તે પહેલાં જ તેણે ચાલતી પકડી. સલમાન પેવેલિયન પાછો ફર્યો ત્યારે તે સ્પષ્ટપણે ગુસ્સામાં હતો. તે બડબડાટ કરતો પાછો ફર્યો અને પાકિસ્તાન ડગઆઉટ પાસે પહોંચતાં જ પોતાના ગ્લોવ્ઝ અને હેલ્મેટ ફેંક્યું હતું.

બાંગ્લાદેશનું બોલિંગમાં શાનદાર પ્રદર્શન

બાંગ્લાદેશના કેપ્ટન મિરાઝે પાકિસ્તાન સામેની બીજી વનડેમાં ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ફાસ્ટ બોલર નાહિદ રાણાએ પોતાની કારકિર્દીનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું માત્ર 24 રનમાં 5 વિકેટ લીધી અને પાકિસ્તાનને કુલ 114 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું. પરિણામે બાંગ્લાદેશ હાલમાં ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 1-0થી આગળ છે.
 

