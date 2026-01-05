Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

બાંગ્લાદેશમાં IPL પર પ્રતિબંધ, મુસ્તફિઝુર રહેમાનને હટાવ્યા બાદ સરકારે ભર્યું મોટું પગલું

IPL Telecast Ban in Bangladesh : BCCIએ મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPLમાંથી બહાર કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. જે બાદ KKRએ મુસ્તફિઝુર રહેમાનને રિલીઝ કર્યો હતો, જે બાદ વિવાદ શરૂ થયો છે. હવે બાંગ્લાદેશમાં IPL ટેલિકાસ્ટ પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 05, 2026, 02:36 PM IST

Trending Photos

બાંગ્લાદેશમાં IPL પર પ્રતિબંધ, મુસ્તફિઝુર રહેમાનને હટાવ્યા બાદ સરકારે ભર્યું મોટું પગલું

IPL Telecast Ban in Bangladesh : IPL 2026માંથી મુસ્તફિઝુર રહેમાનને છૂટો કરાતા બાંગ્લાદેશમાં આ મુદ્દો હવે વધુ વકરી રહ્યો છે. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) ટીમમાંથી ફાસ્ટ બોલર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને મુક્ત કર્યા બાદ બાંગ્લાદેશ સરકારે 5 જાન્યુઆરીના રોજ દેશમાં IPLનું પ્રસારણ અને સ્ટ્રીમિંગ અનિશ્ચિત સમય માટે સ્થગિત કરી દીધું હતું. બંને દેશો વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

IPL પ્રસારણ પર બાંગ્લાદેશમાં પ્રતિબંધ

Add Zee News as a Preferred Source

બાંગ્લાદેશ સરકારે તેના આદેશમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) તરફથી એક નિર્દેશ જારી કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં 26 માર્ચ, 2026થી શરૂ થનારી ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ માટે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ ટીમમાંથી બાંગ્લાદેશના સ્ટાર ખેલાડી મુસ્તફિઝુર રહેમાનને બાકાત રાખવામાં આવ્યો છે."

આદેશમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડના નિર્ણયનું કોઈ તર્ક જાણીતું નથી અને બાંગ્લાદેશના લોકો આ નિર્ણયથી દુઃખી છે. આ સંજોગોમાં આગામી આદેશો સુધી તમામ ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) મેચો અને ઇવેન્ટ્સનું પ્રસારણ બંધ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. આ આદેશ યોગ્ય સત્તાવાળાની મંજૂરીથી અને જાહેર હિતમાં જારી કરવામાં આવ્યો છે.

KKR મુસ્તફિઝુર રહેમાનને છૂટો કર્યો

શનિવારે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સને તાજેતરના તણાવને ધ્યાનમાં રાખીને મુસ્તફિઝુર રહેમાનને ટીમમાંથી છૂટો કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. તાજેતરના દિવસોમાં બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ હત્યાના અનેક બનાવો નોંધાયા છે, જેના કારણે ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેના સંબંધોમાં તણાવ આવ્યો છે. KKRએ 16 ડિસેમ્બરના રોજ યોજાયેલી મીની ઓક્શનમાં બાંગ્લાદેશી ક્રિકેટરને 9.20 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Mustafizur RahmanMustafizur Rahman Controversyipl telecast ban bangladesh

Trending news