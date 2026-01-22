T20 World Cup 2026: બાંગ્લાદેશે T20 વર્લ્ડ કપનો કર્યો બહિષ્કાર, હવે આ ટીમને મળશે તક !
Bangladesh Cricket T20 World Cup: બાંગ્લાદેશ સરકારે સુરક્ષા અને રાજકીય તણાવનો હવાલો આપીને આગામી T20 વર્લ્ડ કપનો બહિષ્કાર કરવાની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે. આ પગલાથી ICC માટે ટુર્નામેન્ટના શેડ્યૂલ અને એશિયન ટીમોની ભાગીદારી પર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. ત્યારે બાંગ્લાદેશ બહાર થતાં સ્કોટલેન્ડનું કિસ્મત ચમકી શકે છે. તેને T20 વર્લ્ડ કપ માટે એન્ટ્રી મળી શકે છે.
Bangladesh Cricket T20 World Cup 2026 Controversy: આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC)ની ચેતવણી અને અલ્ટીમેટમ છતાં બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB)ના ખેલાડીઓ અને વચગાળાની સરકારના સ્પોર્ટ્સ સલાહકારે T20 વર્લ્ડ કપ અંગે પોતાના વલણ પર અડગ રહેવાનો નિર્ણય લીધો છે. બાંગ્લાદેશે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જ્યાં સુધી મેચનું સ્થળ ભારતથી શ્રીલંકામાં નહીં બદલાય ત્યાં સુધી ટીમ વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેશે નહીં.
ખેલાડીઓ સાથેની મહત્વપૂર્ણ બેઠક બાદ બાંગ્લાદેશના સ્પોર્ટ્સ સલાહકાર આસિફ નઝરુલે ICC પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે ICCએ બાંગ્લાદેશ સાથે ન્યાય કર્યો છે અને ખેલાડીઓની સલામતીની અવગણના કરવામાં આવી રહી છે. આસિફ નઝરુલે અનુસાર, સરકાર, ક્રિકેટ બોર્ડ અને ખેલાડીઓ એકમત છે કે કોઈપણ સંજોગોમાં સુરક્ષા સાથે સમાધાન કરવામાં આવશે નહીં.
આસિફ નઝરુલે સ્પષ્ટપણે કહ્યું, "અમે કોઈના દબાણ સામે ઝૂકીશું નહીં. બાંગ્લાદેશ વર્લ્ડ કપ ન રમવાના પરિણામોને પણ દુનિયાએ સમજવું જોઈએ. અમે અમારા ખેલાડીઓની સલામતી સાથે સમાધાન કરી શકીએ નહીં."
મીટિંગ પછી બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે કહ્યું છે કે તેનો નિર્ણય મક્કમ છે. બોર્ડે કહ્યું કે હાલના સંજોગોમાં ભારતમાં રમવું સલામત નથી અને તેથી મેચો શ્રીલંકામાં ખસેડવી જોઈએ. જોકે, આઈસીસીએ પહેલાથી જ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે ટુર્નામેન્ટની મેચો ભારતની બહાર ખસેડવામાં આવશે નહીં.
આઈસીસીની આ કડક ચેતવણી છતાં બાંગ્લાદેશે તેના નિર્ણયથી પાછળ હટવાનો ઇનકાર કર્યો છે. આ વિવાદે ટી20 વર્લ્ડ કપ પર સંકટ ઘેરાયું છે. બધાની નજર હવે ICCના આગામી પગલાં અને આ વિવાદના ઉકેલ પર છે.
આ ટીમને મળશે તક
વર્લ્ડ કપમાં ટીમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હોય તેવી આ પહેલી ઘટના નથી. 2009માં ઝિમ્બાબ્વેએ રાજકીય કારણોસર ઇંગ્લેન્ડમાં યોજાયેલા T20 વર્લ્ડ કપમાંથી પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું હતું. સ્કોટલેન્ડને આ ટુર્નામેન્ટમાં પણ ભાગ લેવાની તક આપવામાં આવી હતી. હવે બાંગ્લાદેશ રમવાનો ઈન્કાર કરતા ICC રેન્કિંગમાં વિશ્વમાં 14મા ક્રમે રહેલા સ્કોટલેન્ડને ફરી એકવાર ભારતમાં યોજાનાર વર્લ્ડ કપમાં રમવાની તક મળી શકે છે.
