ODI અને T20 મેચોના સમયમાં બોર્ડે કર્યો મોટો ફેરફાર, હવે આટલા વાગ્યે શરૂ થશે મેચો

BCB Match Timing Change : બાંગ્લાદેશની ટીમ 17 એપ્રિલથી ઘરઆંગણે ન્યુઝીલેન્ડ સામે 3 વનડે અને 3 T20 મેચોની સિરીઝ રમવાની છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે બંને સિરીઝ માટે મેચોના શરૂઆતના સમયમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 09, 2026, 05:04 PM IST
  • બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય
  • T20 અને ODI મેચોના ટાઈમિંગમાં કર્યો ફેરફાર
  • T20 અને ODI સિરીઝ માટે નવા શેડ્યૂલની જાહેરાત

BCB Match Timing : બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB)નું પ્રમુખપદ સંભાળ્યા પછી તમીમ ઇકબાલ સતત મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેતો જોવા મળ્યો છે. ખાસ કરીને બાંગ્લાદેશની મહિલા ક્રિકેટરો માટે નોંધપાત્ર પગાર વધારો લાગુ કર્યો છે. હવે તેણે 17 એપ્રિલથી શરૂ થનારી બાંગ્લાદેશ અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની આગામી T20 અને ODI સિરીઝ માટે મેચના સમયમાં ફેરફારની જાહેરાત કરીને બીજું એક મોટું પગલું ભર્યું છે. 

BCB દ્વારા આ નિર્ણય પાછળનું મુખ્ય કારણ સરકારની ઊર્જા બચાવવાની પહેલને સમર્થન આપવાનું છે. તેથી પુરુષોની સિરીઝ અને મહિલા સિરીઝ બંનેમાં મેચ શરૂ થવાના નવા ટાઈમિંગની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

T20 અને ODI મેચો માટે નવા ટાઈમિંગની જાહેરાત

BCBએ બાંગ્લાદેશ અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની T20 અને ODI સિરીઝ માટે નવા શેડ્યૂલની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે. નવા શેડ્યૂલ હેઠળ ODI મેચો સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે 11:00 વાગ્યે શરૂ થશે, જેના કારણે સૂર્યાસ્ત પહેલાં મેચ સમાપ્ત થાય. હાલમાં બાંગ્લાદેશમાં સૂર્યાસ્ત સાંજે 6:30 વાગ્યે થાય છે. BCB આશા છે કે આના કારણે વીજળી બચાવવામાં મદદ મળશે, કારણ કે મેચો હવે મૂળ આયોજન કરતાં ચાર કલાક વહેલા શરૂ થવાની છે. T20 સિરીઝની મેચો બપોરે 2:00 વાગ્યે શરૂ થશે, જેના કારણે સાંજે 5:10 વાગ્યા સુધીમાં લગભગ સમાપ્ત થઈ જશે. અગાઉ આ ત્રણ મેચની સિરીઝની પ્રથમ બે મેચો સાંજે 6:00 વાગ્યે શરૂ થવાની હતી, જ્યારે ત્રીજી મેચ 2:00 વાગ્યે શરૂ થવાની હતી.

ડે-લાઇટનો મહત્તમ ઉપયોગ

શ્રીલંકા સામેની મહિલાઓની ત્રણ મેચોની T20 સિરીઝ માટે પણ મેચના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, પહેલા આ મેચો સાંજે 6:00 વાગ્યે શરૂ થવાની હતી, આ મેચો હવે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે. આ બાબતે જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં BCBએ જણાવ્યું કે બોર્ડે બાંગ્લાદેશ સરકારના ઉર્જા સંરક્ષણ અભિયાનને ટેકો આપવાના પ્રયાસમાં આગામી બાંગ્લાદેશ vs ન્યુઝીલેન્ડ ODI અને T20 સિરીઝ તેમજ અન્ય આગામી મેચો ફરીથી શેડ્યૂલ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. મેચોના ટાઇમિંગમાં ફેરફાર કરવાનો મતલબ ડે-લાઇટનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવાનો છે. 

ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ 17 અને 20 એપ્રિલે ઢાકામાં ODI સિરીઝની પહેલી બે મેચ રમવાની છે, જ્યારે ત્રીજી ODI મેચ 23 એપ્રિલે ચટ્ટોગ્રામમાં રમવાની છે. દરમિયાન T20 સિરીઝની પહેલી બે મેચ 27 અને 29 એપ્રિલે ચટ્ટોગ્રામમાં રમાશે, જ્યારે ત્રીજી મેચ 2 મેના રોજ ઢાકામાં રમાશે.

