Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

T20 વિશ્વકપ 2026નો બહિષ્કાર બાંગ્લાદેશને પડશે ભારે, આટલા કરોડનું થશે નુકસાન

Bangladesh T20 World Cup 2026: T20 વિશ્વકપ 2026માંથી હટવાનો બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડનો નિર્ણય હવે તેને ભારે પડી શકે છે. ભારતમાં રમવાની ના પાડ્યા બાદ બાંગ્લાદેશને આઈસીસી પાસેથી મળતા કરોડો રૂપિયા ગુમાવવા પડી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 23, 2026, 10:47 AM IST

Trending Photos

T20 વિશ્વકપ 2026નો બહિષ્કાર બાંગ્લાદેશને પડશે ભારે, આટલા કરોડનું થશે નુકસાન

Bangladesh Cricket Board Loss in T20 World Cup: ટી20 વિશ્વકપ 2026 પહેલા બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડનો એક મોટો નિર્ણય હવે ચર્ચામાં છે. ભારતમાં યોજાનાર આ મેગા ટૂર્નામેન્ટ રમવાનો ઇનકાર કર્યા બાદ બાંગ્લાદેશે ન માત્ર ક્રિકેટના ક્ષેત્રમાં નુકસાન ઉઠાવવું પડશે પરંતુ આર્થિક દ્રષ્ટિએ ભારે કિંમત ચુકવવી પડશે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે આ નિર્ણયથી બાંગ્લાદેશને આશરે 27 મિલિયન અમેરિકી ડોલર એટલે કે લગભગ 240 કરોડ રૂપિયાનું સીધુ નુકસાન થઈ શકે છે.

ICC ના અલ્ટીમેટમ બાદ લીધો નિર્ણય
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદે બાંગ્લાદેશને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે જો તે ભારતમાં રમવા તૈયાર નહીં થાય તો તેની જગ્યાએ બીજી ટીમને તક આપવામાં આવશે. બુધવારે યોજાયેલી ICCની બેઠકમાં બધા સભ્યો દેશોનું આ વલણ હતું. તેમ છતાં બાંગ્લાદેશ સરકાર અને ક્રિકેટ બોર્ડ પોતાના નિર્ણય પર અડગ રહ્યાં છે.

Add Zee News as a Preferred Source

બાંગ્લાદેશના ખેલ સલાહકાર આસિફ નઝરૂલે ટીમ ખેલાડીઓ સાથે બેઠક બાદ કહ્યું કે આઈસીસીનો પ્રસ્તાવ તેને મંજૂર નથી. તેમણે કહ્યું કે ભારતમાં સુરક્ષાને લઈને તેમની ચિંતાઓ છે અને તેઓ દબાણમાં આવી નિર્ણય લેશે નહીં.

કેટલું થશે આર્થિક નુકસાન
PTI ના રિપોર્ટ અનુસાર ટી20 વિશ્વકપમાં સામેલ ન થવાને કારણે બાંગ્લાદેશને ICC તરફથી મળનાર વાર્ષિક આવકમાં આશરે 325 કરોડ બાંગ્લાદેશી ટકા (લગભગ 27 મિલિયન ડોલર) નું નુકસાન થશે. આ રકમ આઈસીસીના રેવેન્યુ શેરથી મળે છે. આ સિવાય બ્રોડકાસ્ટિંગ રાઇટ્સ અને સ્પોનસરશિપથી થનારી કમાણી પર અસર થશે. અનુમાન છે કે વર્તમાન નાણાકીય વર્ષમાં BCB ની કુલ આવકમાં 60 ટકા કે તેનાથી વધુનો ઘટાડો જોવા મળશે.

ભારતના પ્રવાસ પર પણ સંકટ
આ નિર્ણયની અસર ભવિષ્યની દ્વિપક્ષીય સિરીઝ પર પણ પડી શકે છે. સમાચાર છે કે ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બરમાં ભારતનો બાંગ્લાદેશનો પ્રવાસ રદ્દ થઈ શકે છે. આ સિરીઝના ટીવી રાઇટ્સ બાંગ્લાદેશ માટે મહત્વના માનવામાં આવી રહ્યાં હતા, જે અન્ય દેશોનીસાથે યોજાનારી ઘણી સિરીઝની બરાબર કમાણી આપે છે.

ખેલાડીઓને થશે મોટું નુકસાન
પરંતુ બાંગ્લાદેશે ખેલાડીઓને વિશ્વાસ અપાવ્યો કે તેને મેચ ફીનું નુકસાન થવા દેશે નહીં, પરંતુ હકીકતમાં અસર તેના કરિયર પર પડશે. ટી20 વિશ્વકપ જેવી ટૂર્નામેન્ટ રમવી દરેક ખેલાડીઓ માટે ખાસ હોય છે. ખેલાડીઓ પૈસાથી વધુ પોતાની ઓળખ માટે રમતા હોય છે અને આ નિર્ણયથી તે ગ્લોબલ ટૂર્નામેન્ટમાં રમવાથી વંચિત રહી જશે. કુલ મળી ટી20 વિશ્વકપ 2026નો બહિષ્કારનો નિર્ણય બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ માટે આવનાર સમયમાં મોટો પડકાર બની શકે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
t20 world cup 2026bangladeshBangladesh Cricket Board

Trending news