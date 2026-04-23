માત્ર 27 વર્ષની ઉંમરે આ ખેલાડીએ અચાનક લીધી નિવૃત્તિ, ગિલ અને અભિષેક સામે રમીને બનાવ્યું હતું નામ

હોમSportsમાત્ર 27 વર્ષની ઉંમરે આ ખેલાડીએ અચાનક લીધી નિવૃત્તિ, ગિલ અને અભિષેક સામે રમીને બનાવ્યું હતું નામ

Qazi Onik Retirement : ક્રિકેટની દુનિયામાં ઘણા ખેલાડીઓ લગભગ 30 વર્ષની ઉંમરે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એન્ટ્રી કરે છે. એવામાં 27 વર્ષીય ઉભરતા બાંગ્લાદેશી ખેલાડીએ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. એક સમયે આ ખેલાડીને ભવિષ્યના સ્ટાર તરીકે ગણવામાં આવતો હતો.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 23, 2026, 05:05 PM IST
  • 27 વર્ષીય બાંગ્લાદેશી ફાસ્ટ બોલરે ક્રિકેટમાંથી લીધી નિવૃત્તિ
  • 2018ના વર્લ્ડ કપમાં બાંગ્લાદેશ અંડર-19 ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું
  • તે ડોપિંગ ટેસ્ટમાં નિષ્ફળ જતાં  બે વર્ષનો લાગ્યો હતો પ્રતિબંધ

Qazi Onik Retirement : બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ હાલમાં અનેક મોટા પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે. આ વચ્ચે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટને મોટો ફટકો પડ્યો છે. 27 વર્ષીય બાંગ્લાદેશી ફાસ્ટ બોલરે ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય લઈને બધાને ચોંકાવી દીધા છે. નાણાકીય મુશ્કેલીઓ અને ટીમમાં સ્થાન ન મળવાને કારણે આ ખેલાડીએ આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો હતો. આ બાંગ્લાદેશી ફાસ્ટ બોલરે શુભમન ગિલ અને અભિષેક શર્મા જેવા ખેલાડીઓ સામે રમાયેલી મેચોમાં પણ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું છે.

27 વર્ષની ઉંમરે ક્રિકેટરે લીધી નિવૃત્તિ

બાંગ્લાદેશના 27 વર્ષીય ફાસ્ટ બોલર કાઝી ઓનિકે અચાનક ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય લીધો છે. ડાબોડી ફાસ્ટ બોલરે 2018ના વર્લ્ડ કપમાં બાંગ્લાદેશ અંડર-19 ક્રિકેટ ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું, જ્યાં તેની સ્પીડે બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. કેટલાક એક્સપર્ટ તો તેને બાંગ્લાદેશનો આગામી સ્ટાર બોલર માની રહ્યા હતા. 

જો કે, 2020માં નેશનલ ક્રિકેટ લીગ દરમિયાન તે ડોપિંગ ટેસ્ટમાં નિષ્ફળ ગયો. પરિણામે તેને બે વર્ષનો પ્રતિબંધનો સામનો કરવો પડ્યો. તે પ્રતિબંધ પછી કાઝીની કારકિર્દી ક્યારેય સંપૂર્ણપણે પાટા પર પાછી ફરી શકી નહીં. બાંગ્લાદેશ ટીમમાં પણ તેના માટે તકો ઓછી થઈ ગઈ, જેના કારણે તેને આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો. આ જ કારણે હવે તેણે નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય લીધો છે.

કાઝી ઓનિકની કારકિર્દી 

કાઝી ઓનિકની કારકિર્દી દરમિયાન કુલ 12 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી, જેમાં તેણે 196 રન બનાવ્યા અને 31 વિકેટ લીધી. 50 લિસ્ટ A મેચોમાં કાઝીએ 66 વિકેટ લીધી અને 211 રન પણ બનાવ્યા. વધુમાં 17 T20 મેચોમાં તેણે 15 બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા. ઓનિકે તેની છેલ્લી સ્પર્ધાત્મક મેચ 2024માં રમી હતી. ત્યારથી તે ફરીથી રમવાની તકની રાહ જોઈ રહ્યો હતો. હવે જોવાનું બાકી છે કે તે ભવિષ્યમાં અન્ય કોઈ દેશ માટે રમતા જોવા મળશે કે નહીં. તાજેતરના સમયમાં ઘણા ખેલાડીઓએ આ રસ્તો પસંદ કર્યો છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

